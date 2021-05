Voyages en Europe et visas C pour les algériens : le point sur la situation

Les vols internationaux vers et depuis l’Algérie vont reprendre à partir de demain. Six liaisons aériennes par semaine avec quatre pays seront assurées par Air Algérie. Cependant, si les Algériens qui sont à l’étranger sont les premiers concernés par cette décision, il y a aussi les Algériens qui sont bloqués en Algérie qui attendent ce moment depuis plus de 14 mois.

Aujourd’hui, la compagnie nationale aérienne Air Algérie a froissé certains espoirs en annonçant dans un communiqué que « l’entrée en France et en Espagne n’est pas autorisée pour les détenteurs de visa type C (touristique) ». La note d’Air Algérie n’a pas donné plus de détails. Pour plus d’information, la compagnie nationale a invité les voyageurs Algériens a s’informer sur les sites du ministère de l’Intérieur français et de la santé espagnol.

Les Algériens peuvent-ils voyager en Europe ?

Sur le site du ministère de l’Intérieur Français, on peut constater que « des mesures de contrôle aux frontières sont temporairement nécessaires, à l’entrée comme à la sortie ». En effet, « La liste des motifs et des catégories de personnes autorisées à venir en France est restreinte« , comme l’avait indiqué Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement français.

Gabriel Attal a également indiqué que « la réouverture sera progressive, mesurée avec les pays qui ont une bonne situation sanitaire« . Ceci dit, pour les Algériens qui souhaitent entrer en France, il faut savoir que parmi les non-vaccinés, seuls les voyageurs disposant d’un motif impérieux sont autorisés à entrer en France. Les voyageurs devront respecter en plus une panoplie de mesures préventives.

Cependant, il faut rappeler que l’Union Européenne a déjà annoncé qu’elle va accueillir, sans restriction, tous les voyageurs vaccinés des autres pays tiers. Cette annonce s’inscrit dans le cadre du déconfinement que plusieurs pays européens ont entamé. Le ministre Français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, a affirmé cette décision et a déjà apporté plus de précisions.

Selon ce ministre, les pays seront classés en trois listes ; verte, orange et rouge. L’Algérie, malgré le nombre faible des contaminations, est classée dans la liste Orange. C’est à partir du 1er juillet que les voyages en Europe seront possibles pour les pays hors de l’espace européen, sous conditions cependant, comme celle de la présentation du pass sanitaire. Les conditions vont varier également selon les pays.