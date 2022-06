Voyages Egypte été 2022 : prix billets depuis l’Algérie coût des hôtels

Grâce à ses plages féeriques et son patrimoine culturel riche ; l’Égypte est redevenue, ces dernières années, une destination touristique des plus appréciées par les voyageurs du monde entier, en particulier par les Algériens.

Les Algériens désireux de passer de bonnes vacances d’été en dehors du territoire national tout en limitant au maximum leurs dépenses, se dirigent souvent vers l’Égypte. En effet, l’ancien royaume des pharaons propose des séjours de qualités à des prix très accessibles.

Quels sont les prix des vols Algérie – Égypte ?

Pour se rendre en Égypte, il est d’abord nécessaire pour les Algériens d’obtenir un visa touristique. Ce dernier est délivré par l’ambassade du pays à Alger après la formulation d’une demande, le délai de traitement du dossier varie généralement de 10 à 15 jours ouvrables.

Le prix d’un vol direct en aller-retour entre Alger et le Caire frôle les 74 200 DA, ce prix peut varier selon la compagnie, sachant que la liaison sans escale entre les deux capitales est exclusivement servie par les deux compagnies : Air Algérie et EgyptAir.

Quels sont les meilleures destinations ?

La ville de sharm el sheikh se veut être l’une des villes les plus aimés des touristes étrangers, en effet la vielle citadelle bordant la mer rouge, s’est beaucoup développée ces dernières années autour du secteur touristique tirant profit des généreuses et belles plages a l’eau turquoise, qu’elle abrite. Le prix de l’hôtellerie est habituellement abordable, à partir de 3700 DA la nuit, vous pouvez facilement vous loger dans un hôtel étoilé.

Une autre destination phare du pays est la ville du Caire. Capitale de l’Égypte et la ville la plus importante du pays. Avec une population de presque 20 millions d’habitants, Le Caire est aussi la ville la plus peuplée d’Afrique. Pleine d’histoire, cette ville attire bon nombre de touristes pour son architecture ancestrale, et les sites archéologiques de sa banlieue, notamment les pyramides et le sphinx de Gizeh. Le prix moyen pour une nuit d’hôtel est de 6000 DA, ses prix pouvant varier selon la qualité et le confort que vous cherchez ainsi que la pension choisie.

Alexandrie, ancien centre culturel et scientifique du monde, la ville aux deux mille ans d’histoire est une incontournable destination pour les voyageurs. Le tarif d’une nuit coutant en moyenne 4000 DA.