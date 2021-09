Voyages aux Etats-Unis : l’Algérie classée dans la liste rouge

Dans la cadre de la lutte contre la propagation du virus mortel, à savoir la Covid-19, certains pays, à l’instar de la France et les États-Unis d’Amérique, ont classés les pays les plus touchés par ce virus dans des listes rouges, les considérant ainsi comme destinations à risque pour leurs citoyens.

En effet, lesdites listes regroupent les pays et territoires jugés les plus à risques, où la circulation du virus est active et observée avec la présence de variants préoccupants.

Pour les États-Unis, les pays de l’Afrique du Nord, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie entre autres, sont en proie à une forte résurgence de la pandémie de Covid-19.

Le CDC pas assez informé sur la situation sanitaire en Algérie

Dans ce contexte, le centre de prévention et de lutte contre les maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) classe le Maroc et la Tunisie dans la catégorie (4), c’est-à-dire la liste des pays à haut risque, a indiqué le site officiel du CDC.

Notons que pour passer de la catégorie (3), qui est considérée comme niveau élevé, à la catégorie (4), haut risque, le pays doit enregistrer plus de 500 cas pour 100 000 habitants, et ce, au cours des 28 derniers jours, a fait savoir le site internet de CNN.

Pour les pays classés dans la catégorie (3), ces derniers doivent enregistrer entre 100 et 500 cas pour 100 000 habitants au cours des 28 derniers jours.

Quant à l’Algérie, le centre américain de prévention et de lutte contre les maladies affirme sur son site officiel ne pas avoir assez d’informations sur le développement de la situation sanitaire dans le pays.

À cet effet, et pour ne pas prendre le risque, le CDC a classé l’Algérie dans la catégorie (4) des pays à haut risque et déconseille les citoyens à voyager en direction de ce pays.

Il est également utile d’indiquer que la Maison Blanche a récemment annoncé qu’elle autoriserait, à partir du mois de novembre prochain, les étrangers entièrement vaccinés à entrer au territoire américain.