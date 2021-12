Voyages au Royaume-Uni: une nouvelle condition entre en vigueur demain

Le monde tente encore de faire face au Coronavirus, dans un contexte de flambée de cas de contamination enregistrée même dans des pays qui ont connu une stabilité et une décrue considérable, les autorités imposent un protocole sanitaire strict pour lutter tant bien que mal contre la propagation du Covid-19.

Avec l’apparition du nouveau variant Omicron, qui ne présente pas les mêmes symptômes que les variants précédents, l’inquiétude règne notamment dans le domaine des voyages et des transports. Cette souche aux symptômes qui n’ont pas encore été identifiés à l’exception d’une toux légère, une fatigue extrême et des courbatures, est plus contagieuse que les autres selon des premières études.

Le défi est devenu plus difficile d’où les nouvelles mesures imposées ; tests PCR, pass sanitaire et pass vaccinal. Les gouvernements doivent lutter contre la propagation du Covid-19 et empêcher l’importation du nouveau variant qui continue à franchir les frontières.

L’indispensable test PCR pour se rendre au Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a annoncé que les voyageurs souhaitant se rendre au Royaume-Uni devront se soumettre à un test PCR. Cette mesure entre en vigueur à partir de mardi 7 décembre 2021. Cette condition d’entrée concerne les voyageurs âgés de plus de 12 ans qui devront, à partir de demain, présenter un test PCR négatif datant de moins de 48 h avant leur départ.

Cette nouvelle mesure préventive n’exclue pas les personnes vaccinées, qui doivent elles aussi, présenter un test PCR négatif. Il convient de noter qu’elle est temporaire et qu’elle sera examinée le 20 décembre.