Voyages au Royaume-Uni : feu vert pour le pass sanitaire algérien

Le pass vaccinal algérien sera dès le mois prochain valable pour voyager au Royaume-Uni, indique la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Le voyageur aura donc qu’à présenter un certificat de vaccination délivré par les autorités sanitaires algériennes.

Dans un communiqué portant sur la mise à jour des conditions d’entrée au Royaume-Uni, Air Algérie a, en effet, annoncé que le pass sanitaire attestant la vaccination du voyageur algérien contre le Covid-19, sera valable pour accéder à ce pays, et ce, à compter du 11 février prochain.

Ainsi, les voyageurs algériens vaccinés peuvent, à partir de cette date, accéder au Royaume-Uni sur présentation uniquement d’un certificat de vaccination délivré par les autorités sanitaires algériennes, souligne la même source.

En outre, la compagnie aérienne nationale précise que, selon les mises à jour décidées par les autorités de ce pays, « les passagers entrant ou transitant par le Royaume-Uni doivent être complètement vaccinés ».

Les vaccins autorisés et les voyageurs éligibles

Selon la même source, les vaccins autorisés sont : « Covaxine, Moderna, Janssen (vaccin à dose unique), Novavax (Nuvaxovid et Covovax), Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Sinopharm Pékin, Sinovac-CoronaVac ».

Par conséquent, Air Algérie indique que l’Algérie sera ajoutée à cette procédure le 11 février 2022, à 4 h du matin, soulignant que « la preuve du statut vaccinal se fera par un certificat de vaccination algérien (l’Algérie sera reconnue pour la délivrance des certificats vaccinaux) ».

Concernant les passagers éligibles, la mise à jour précise qu’il s’agit des « ressortissants britanniques, des ressortissants irlandais, des résidents du Royaume-Uni, ainsi que les détenteurs de visa C, Visa C Affaire et Visa D délivré par les services consulaires britanniques ».

Il convient de préciser que désormais, le test PCR ou Antigen à 48 h avant le départ « n’est plus exigé pour les passagers vaccinés ». Or, les passagers entrant au Royaume-Uni doivent remplir, en ligne, 48 h avant le vol, un PLF (formulaire de localisation des passagers de la santé publique), lequel doit inclure le numéro de référence de la réservation pour les tests COVID-19 requis.