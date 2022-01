Voyages au Royaume-Uni : bonne nouvelle pour les Algériens vaccinés

Bonne nouvelle pour les Algériens vaccinés désireux de voyager en Angleterre. Le certificat de vaccination délivré par l’Algérie sera bientôt reconnu au Royaume-Uni.

Dans sa dernière mise à jour des « conditions de voyages » ; la compagnie aérienne nationale Air Algérie a fait savoir que les voyageurs algériens vaccinés peuvent, à partir du 11 février prochain, accéder au Royaume-Uni sur présentation uniquement d’un certificat de vaccination délivré par l’Algérie.

« Les vaccins autorisés sont : Covaxine, Moderna, Janssen (vaccin à dose unique), Novavax (Nuvaxovid et Covovax), Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Sinopharm Pékin, Sinovac-CoronaVac », a précisé la même source.

Les touristes sont-ils concernés ?

Selon Air Algérie, les passagers concernés par cette « bonne nouvelle » sont : les ressortissants britanniques, les ressortissants irlandais, les résidents du Royaume-Uni, ainsi que les détenteurs de visa C, Visa C Affaire et Visa D.

D’un autre côté, la même source a également fait savoir que le test de dépistage au Covid-19 (PCR ou Antigen) n’est plus exigé pour les Algériens vaccinés. À noter que les passagers entrant ou transitant par le Royaume-Uni doivent être complètement vaccinés.