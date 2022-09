Voyages Algérie : l’aéroport d’Alger prochainement desservi par Flynas

La ville de Jeddah est un pivot crucial pour les personnes qui se rendent à la Mecque pour accomplir le rituel du pèlerinage, mais aussi pour les compagnies aériennes du Moyen-Orient. En effet, l’aéroport du Roi Abdelaziz accueille chaque année des milliers de personnes venues pour effectuer les rituels du Hajj et de la Omra, mais également les voyageurs intéressés par le tourisme en Arabie Saoudite.

Dans le cadre des connectivités aériennes de l’Arabie Saoudite, la compagnie low cost du Moyen-Orient, Flynas, a lancé un programme pour desservir quatre nouvelles destinations. Notamment en Asie, en Europe et en Afrique, dont la capitale algérienne.

Créée en 2007, cette compagnie aérienne assure la desserte de 6 destinations en Arabie Saoudite et 19 autres dans neuf destinations du Moyen-Orient. Par ailleurs, Flynas compte desservir 250 destinations d’ici 2030, il s’agit de ce qu’a confirmé le site spécialisé Simple Flying. Dans ce programme d’ouverture au tourisme international figure l’aéroport de Houari Boumedienne au niveau de la capitale Alger. Cette nouvelle ligne représente une vraie aubaine, notamment pour les pèlerins algériens.

Flynas desservira prochainement l’aéroport d’Alger

C’est quatre nouvelles destinations seront à assurées à partir de l’aéroport international du Roi Abdelaaziz de Jeddah, en Arabie Saoudite. En effet, Entre Alger et Jeddah, Flynas assurera cette liaison à raison de trois rotations par semaine.

Cette nouvelle ligne de Flynas est une opportunité aux pèlerins, mais aussi aux touristes algériens de voyager à moindre coût. Et ce dans la mesure où, ce transporteur aérien est une compagnie à bas prix. Pour rappel, pour l’actuelle saison de la Omra, uniquement la compagnie aérienne nationale assure le transport des pèlerins entre l’aéroport d’Alger vers Jeddah.

En plus de l’aéroport d’Alger, Flynas desservira également trois autres destinations. Il est question de l’aéroport de Casablanca à raison de trois vols par semaine, l’aéroport de Marseille avec deux liaisons hebdomadaires et enfin l’aéroport de Kazakhstan au rythme de deux vols par semaine. Et ce, toujours à partir de l’aéroport de Jeddah, notamment, celui du Roi Abdelaziz.