Voyages : Air Algérie lance une nouvelle offre sur cette destination très prisée

Air Algérie a annoncé le lancement d’une nouvelle offre promotionnelle sur ses vols à destination de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Cette offre permet aux voyageurs de réserver leurs billets à partir de 112 000 dinars algériens, taxes comprises.

Dans une annonce publiée sur sa page officielle, la compagnie nationale précise que cette promotion concerne les vols reliant Alger à Kuala Lumpur. Le tarif promotionnel débute à 112 000 DA, soit l’équivalent d’environ 3 300 ringgits malaisiens, avec les taxes incluses.

Air Algérie applique cette offre promotionnelle aux voyages effectués entre le 18 septembre 2026 et le 27 mars 2027. La compagnie précise toutefois que la promotion reste soumise aux conditions générales de vente et aux disponibilités.

Pour en bénéficier, les voyageurs peuvent réserver leurs billets sur le site officiel d’Air Algérie ou dans les agences commerciales de la compagnie.

Cette nouvelle promotion s’inscrit dans la stratégie d’Air Algérie visant à proposer des tarifs attractifs sur plusieurs destinations internationales et à encourager les voyages vers l’Asie.

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Air Algérie lance une nouvelle promotion sur plusieurs destinations : voici les tarifs

Air Algérie a dévoilé une nouvelle offre promotionnelle sur plusieurs de ses lignes nationales et internationales. Cette campagne permet aux voyageurs de bénéficier de tarifs préférentiels sur des vols au départ de l’Algérie, mais aussi depuis plusieurs villes étrangères, pour des voyages programmés entre octobre 2026 et mars 2027.

Selon la compagnie nationale, les réservations sont ouvertes jusqu’au 30 juillet 2026, tandis que la période de voyage s’étend du 24 octobre 2026 au 27 mars 2027. L’offre concerne des billets aller-retour toutes taxes comprises (TTC).

Au départ de l’Algérie, la compagnie propose des tarifs réduits pourplusieurs destinations européennes, nord-américaines et turques.

Depuis Alger, les voyageurs peuvent notamment réserver un aller-retour vers Barcelone à partir de 20 746 DA sans bagage enregistré (25 846 DA avec bagage), vers Valence dès 22 848 DA (27 848 DA avec bagage), ou encore vers Marseille à partir de 20 036 DA sans bagage (26 036 DA avec bagage).

La compagnie propose également des billets vers Palma de Majorque à partir de 20 879 DA sans bagage (25 879 DA avec bagage), ainsi qu’une liaison vers Istanbul à 38 826 DA. Les vols entre Alger et Montréal sont quant à eux affichés à partir de 98 972 DA.

Au départ d’Oran, la compagnie propose des billets aller-retour vers Bordeaux à partir de 19 398 DA sans bagage enregistré (26 598 DA avec bagage). Elle commercialise également des vols vers Barcelone dès 20 746 DA sans bagage (25 846 DA avec bagage).

Des tarifs promotionnels également depuis l’étranger

L’offre concerne également les passagers voyageant vers l’Algérie depuis plusieurs villes internationales.

Ainsi, les billets aller-retour entre Marseille et Alger sont proposés à partir de 122 euros sans bagage enregistré (194 euros avec bagage), tandis que la liaison Toulouse – Alger est disponible dès 137 euros sans bagage (202 euros avec bagage).

Depuis le Canada, les voyageurs peuvent réserver un aller-retour Montréal – Alger à partir de 991 dollars canadiens.

Air Algérie rappelle que ces tarifs sont valables dans la limite des places disponibles et conformément aux conditions de l’offre. Les intéressés peuvent réserver jusqu’au 30 juillet 2026 via les canaux habituels de la compagnie.