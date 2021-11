Voyages : Abu Dhabi lance une bonne nouvelle aux Algériens

La décrue considérable du nombre des cas de contaminations en Algérie n’a eu de cesse de nous apporter de bonnes nouvelles. Levée du confinement partiel, réouverture partielle des frontières aériennes et maritimes et retour progressif à la vie normal ; nous continuons à aller de l’avant.

C’est justement grâce à cette décrue que l’Algérie sort également de la liste des pays à haut risque, cette fois-ci c’est à la capitale des Émirats arabes unis d’annoncer une bonne nouvelle aux voyageurs algériens. Abu Dhabi place l’Algérie sur sa liste verte, sachant que les vols entre l’Algérie et Émirats arabes unis sont opérés six fois par semaines. Pour Air Algérie, les vols sont opérés les dimanches et jeudis pour la ligne Alger – Dubaï et pour la ligne Dubaï – Alger les lundis et les vendredis.

Dans le cadre de réciprocité, la compagnie Emirates opère sur la ligne Dubaï – Alger les mardis et les jeudis, et pour la ligne Alger – Dubaï en passant par Tunis, les mardis et les jeudis également.

Sur la liste verte d’Abu Dhabi

Dans la première mise à jour dans ce sillage depuis le mois d’octobre, Abu Dhabi vient d’élargir sa liste verte des pays desquels les voyageurs entièrement vaccinés peuvent aller à Abu Dhabi sans devoir se confiner à leur arrivée. La liste verte comprend désormais 95 destinations et pays, dont les 13 nouveaux pays ajoutés à l’instar de l’Algérie. Alors que les voyageurs non-vaccinés doivent se confiner pendant 10 jours à leur arrivée, passer des tests PCR le sixième et le neuvième jour de leur quarantaine.

Le protocole sanitaire et les mesures préventives sont toujours exigés partout dans le monde notamment dans les aéroports, compte tenu de certains pays qui vivent une hausse soudaine des cas de contaminations après une période de décrue et de stabilité.