Voyages 2023 : un programme de croisières inédit vers l’Algérie

Bonne nouvelle pour la diaspora et les amateurs de voyage qui se trouvent à l’autre côté de la méditerranée. À partir de l’année prochaine, le monde des voyages maritimes connaitra une nouveauté qui fera plus d’un heureux. Il ne s’agit pas du transport de voyageurs, mais plutôt de croisière. En effet, la compagnie française de croisière CFC, lancée par Mousset et Rivoire-Perochat compte faire le retour des croisières française, avec un programme et des destinations assez riches, dont l’Algérie.

Ses croisières seront assurées par un paquebot, Renaissance, capable d’accueillir jusqu’à 1100 voyageurs. Et ce à bord de 629 cabines, prises en charge par 560 membres d’équipage, rappelle le site spécialisé Escale Croisière. Ce paquebot enregistrera son départ à partir de deux ports français, notamment le Havre et ce lui de Marseille.

À partir du mois de février 2023, la compagnie française de croisière, compte assurer plusieurs types de croisière. Notamment, celles qui durent douze jours, mais aussi des mini-croisières dans la durée ne dépasse pas trois nuits.

Croisière France : un programme d’histoire inédit vers l’Algérie et la Tunisie

Pour tenter de satisfaire sa clientèle, qui demande de nouveaux itinéraires, la Compagnie Française de croisière prévoit de lancer de nouvelle croisière vers la Tunisie, mais aussi vers l’Algérie. Une belle opportunité pour les touristes étrangers de connaitre la richesse et l’histoire de l’Algérie.

En effet, après une première croisière inaugurale, le 10 février 2023, le paquebot Renaissance de CFC compte se lancer dans ce nouvel itinéraire à partir du port de Marseille, le mois d’octobre 2023. Après un parcours qui va durer plusieurs jours en Tunisie, Renaissance entamera sa croisière en Algérie, le 15 octobre 2023, en posant son ancre dans le port de Skikda. À partir de cette dernière, CFC prévoit environs neuf heures pour faire visiter ses passagers la ville de Constantine.

Le lendemain, soit le 16 octobre 2023, Renaissance, fera une deuxième escale au niveau d’Alger. Et compte dans son programme la visite de la Casbah d’Alger. Et ce, avant de finir sa croisière inédite avec un dernier arrêt au niveau d’Oran, qui compte dans son programme la visite de la citadelle Ottomane du Santa Cruz.