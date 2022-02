Voyages 2022: vers de nouvelles liaisons France-Algérie avec Volotea ?

L’année 2022, sera-t-elle enfin l’année durant laquelle on verra le monde se rouvrir ? telle est la question que tout le monde se pose depuis le 1 er janvier voire même avant. Après plus de deux ans et demi de pandémie du Covid-19 qui a bouleversé nos vies, on effectue petit à petit un retour à la vie normale.

Les mesures préventives sont toujours en vigueur, en supprimant progressivement les mesures les plus strictes, jugées drastiques dans la période actuelle. Un secteur qui se réjouit sans doute de ces changements positifs, est celui des transports. En Algérie, les transports aérien et maritime des passagers sont opérés dans le cadre d’une réouverture partielle des frontières aériennes, quelques éléments nous indiquent cette réouverture sera répandue en 2022.

Une décrue considérable des cas

N’oublions pas que la principale raison derrière cette réouverture partielle est le coronavirus. Cette pandémie qui a freiné maintes secteurs. Les gouvernements dans les quatre coins du monde ont imposé des gestes barrières et des mesures préventives dans le cadre d’un protocole sanitaire strict, notamment pour les voyages. Ce dernier avait pour but d’endiguer la propagation du virus mais aussi, d’empêcher l’importation des nouveaux variants.

En Algérie, une bonne nouvelle s’installe. Le bilan des cas de contamination a pris un tournant plutôt positif, permettant la levée de plusieurs restrictions. Hier, le ministère de la Santé a recensé 118 nouveaux cas de contamination. Une baisse importante qui pourrait inspirer de nouveaux allègements, mieux encore, une augmentation des vols et des destinations.

Vers la réouverture des aéroports fermés ?

Vu la conjoncture, les compagnies opèrent un nombre de vols réduits, notamment par rapport aux programmes d’avant la crise. En 2022, il y a de fortes chances qu’on voit ce nombre partir à la hausse. En plus de la décrue des cas de contamination, des compagnies à l’instar de Volotea montre leur intérêt d’opérer des vols depuis et vers d’autres aéroports du pays à savoir Sétif, Annaba, Biskra, Béjaia, El Oued et Tlemcen.

La France, étant le marché le plus important pour la compagnie low-cost espagnole, est également l’une des destinations les plus importantes pour les Algériens au vu de notre grande diaspora. La compagnie souhaite élargir son offre en Europe pour l’année 2022. Elle lancera donc 45 nouvelles liaisons, et près de 70 000 vols.

Par ailleurs la compagnie ouvrira deux nouvelles bases, elle a six bases déjà existantes : Nantes, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Marseille et Lyon. Depuis et vers 23 aéroports français, elle compte opérer plus de 33 000 vols cette année, ces ambitions concernent sans doute aucun l’Algérie et ses aéroports.