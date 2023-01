Voyager vers Marseille : Algérie Ferries annule une traversée

Après avoir dévoilé un nouveau programme des traversées pour janvier 2023, les voyageurs de la compagnie maritime nationale espèrent retrouver un rythme normal des voyages d’Algérie Ferries, loin des annulations à répétition.

Pour rappel, Algérie Ferries a précédemment dévoilé un nouveau programme. Au départ du port d’Alger vers celui de Marseille en France, elle compte trois traversées par semaine. Cependant, des perturbations et des annulations ne sont pas à écarter.

Algérie ferries annule sa traversée entre Alger et Marseille

Par ailleurs, dans une note d’information adressée à ses passagers, Algérie Ferries a fait part d’une nouvelle annulation. En effet, cela concerne la traversée reliant entre le port d’Alger vers celui de Marseille en France. Notamment celle prévue pour le lundi 16 janvier 2023.

Algérie Ferries précise que ces voyageurs sont appelés à attendre jusqu’à accalmie. Et ce, à partir du jeudi 19 janvier prochain pour espérer voyager. Avec les conditions météorologiques qui s’annoncent, le trafic aérien, mais aussi maritime risque de connaitre quelques perturbations et d’autres annulations ne sont pas à écarter.

Le programme d’Algérie Ferries pour janvier 2023

Le programme de la compagnie nationale maritime compte plusieurs traversées au départ des ports de Bejaia, Alger et Oran à destination de Marseille, Alicante et Naples. Dans ce même sillage, Algérie Ferries avait précédemment annoncé le nouveau programme entre Oran et Alicante pour le mois de janvier.

Pour assurer le transport de ses voyageurs entre ces destinations, Algérie Ferries prévoit d’assurer ses traversées en date du 12, 27 et 30 janvier 2023. Par ailleurs, d’autres traversées figurent également dans le programme d’Algérie Ferries. Notamment, pour le 17, 20, 24, 27 et 31 janvier 2023, au départ d’Alicante vers le port d’Oran.

بيان يسر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن تضع بين

أيدي زبائنها الكرام برنامج الرحلات لشهر جانفي الجاري، لمزيد

من المعلومات يرجى التقدم على مستوى الوكالات المعنية. pic.twitter.com/TZsd4Rk5QM — Algérie Ferries (@ENTMV_Ferries) January 9, 2023

