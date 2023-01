Après avoir annulé de nombreuses traversées au départ des ports algériens, la compagnie maritime nationale a décidé de mettre à disposition de ses clients un nouveau programme de traversées. Il convient de rappeler qu’Algérie Ferries qui opère ses voyages avec une flotte réduite, a renoncé à plusieurs de ses traversées au cours de ce dernier mois.

Bien que toutes les lignes assurées par ce transporteur maritime aient été impactées par les perturbations à répétition annoncées par Algérie ferries. La ligne reliant entre le port d’Oran et ce lui d’Alicante en Espagne reste la plus touchée par ces annulations.

Pour rappel, la plus récente de ces annulations concerne deux traversées programmées sur la même ligne. Notamment, celles prévues pour aujourd’hui le 9 janvier, mais aussi celle programmée pour le 10 janvier 2023.

Traversées vers l’Espagne : Algérie ferries dévoile un nouveau programme pour janvier 2023

Dans un nouveau communiqué rendu public aujourd’hui le 9 janvier 2023, le transporteur maritime national a fait part de la mise en place d’un nouveau programme de traversées. Ce dernier concerne les voyages entre Oran et Alicante.

Sur son site de réservations, Algérie Ferries prévoit d’assurer ses traversées entre Oran et Alicante. Et ce, en date du 12, 16, 19, 27 et 30 janvier 2023. Par ailleurs, d’autres traversées sont également programmées, pour les retours. Et ce, pour le 10, 13, 17, 20, 24, 27 et 31 janvier 2023 au départ d’Alicante vers Oran.

Avec la mise en place de ce nouveau programme, les voyageurs algériens, mais aussi les membres de la diaspora, espère retrouver un rythme normal des traversées de la compagnie. Surtout que ces derniers ont dû reprogrammer leurs voyages à plusieurs reprises suite aux annulations à répétition.

بيان يسر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن تضع بين

أيدي زبائنها الكرام برنامج الرحلات لشهر جانفي الجاري، لمزيد

من المعلومات يرجى التقدم على مستوى الوكالات المعنية. pic.twitter.com/TZsd4Rk5QM — Algérie Ferries (@ENTMV_Ferries) January 9, 2023

