Voyager vers l’Algérie : ASL Airlines reprend sa ligne Oran – Perpignan

La compagnie aérienne française vient d’annoncer une bonne nouvelle, concernant son programme estival. Il s’agit de la reprise d’une ancienne ligne aérienne desservant le territoire national au départ de la France. Une ligne qui s’ajoutera à celle déjà assurées par cette compagnie.

Pour rappel, ASL Airlines compte déjà en son programme de nombreuses destinations algériennes. En effet, actuellement, elle assure la desserte de neuf lignes aérienne vers Bejaia, Annaba, Constantine et Alger. Mais elle vient d’annoncer la reprise de ses activités au départ de l’aéroport de Perpignan.

Vols Oran – Perpignan : ASL Airlines se renforce en Algérie

En effet, dans un communiqué rendu public en ce jeudi 9 mars 2023, ASL Airlines annonce la reprise de sa ligne au départ de l’aéroport de Perpignan vers Oran. Lancée en 2018, cette ligne aérienne a été suspendue en raison de la crise pandémique et des restrictions de voyage liées à cette dernière, en 2020.

Ce pendant, avec le lancement de cette route, ASL Airlines prévoit d’assurer la desserte de l’aéroport d’Oran au départ de celui de Perpignan à raison de deux vols par semaine. Soit tous les mardis et jeudis. Le premier vol est programmé pour le 27 juin 2023. Et sera assuré par des Boeing 737-700 et 800, informe la compagnie sur son communiqué.

Par ailleurs, ASL Airlines informe ses clients que les réservations sont déjà ouvertes sur le site de la compagnie et de l’aéroport de Perpignan, mais aussi au niveau de ses différents points de vente. La compagnie française commercialise ses billets à partir de 63 euros.

Quel est le programme estival d’ASL Airlines ?

Pour son programme estival qui débute du 26 mars jusqu’au 30 octobre 2023, ASL Airlines prévoit d’assurer la desserte de l’Algérie au départ de plusieurs aéroports français. Notamment, depuis Paris, Lyon, Lille, Mulhouse et Perpignan.

Ainsi, le programme estival d’ASL Airlines s’affiche comme suit :

Depuis Paris CDG vers Alger : 15 vols par semaine ;

Au départ de Lyon vers Alger : 7 vols par semaine ;

Depuis Lille à destination d’Alger : 3 vols par semaine (mardi, jeudi, dimanche) ;

Depuis Mulhouse vers Alger : 1 liaison par semaine (vendredi) ;

Lille – Oran : jusqu’à 2 vols par semaine tous les mardis et jeudis ;

Depuis Perpignan vers Oran : 2 liaisons hebdomadaires. Et ce, à compter du 27 juin 2023 (mardi, jeudi) ;

Mulhouse – Constantine : un vol par semaine, soit tous les vendredis ;

Depuis Paris CDG vers Annaba : 2 liaisons par semaine. Notamment le mercredi et dimanche en juillet et en août – jeudi et dimanche le reste de la saison ;

Au départ de Paris CDG à destination de Bejaïa : trois vols par semaine. À savoir le lundi, mercredi, samedi en juillet et en août – lundi, mais aussi, jeudi, samedi pour le reste de la saison.

| À LIRE AUSSI :

>> Traversées vers la France : Algérie Ferries lance son programme d’été 2023

>> Air Algérie : des remises allant jusqu’à 75% sont à saisir