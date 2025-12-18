Voyager vers l’Algérie à petit prix : Volotea lance une offre spéciale dès 41 €

À l’approche des fêtes de fin d’année, la compagnie aérienne Volotea frappe fort avec une nouvelle offre promotionnelle sur plusieurs liaisons entre la France et l’Algérie. Des billets sont proposés à partir de 41 euros, une annonce qui devrait intéresser de nombreux voyageurs, notamment les membres de la diaspora algérienne souhaitant rejoindre le pays pour les célébrations de fin d’année.

Dans un communiqué publié ce mercredi 17 décembre 2025, Volotea a dévoilé les détails de sa campagne baptisée « L’Esprit de Noël », mettant en vente 200 000 sièges à partir de 19 euros sur l’ensemble de son réseau. Parmi ces offres, plusieurs vols vers l’Algérie bénéficient de tarifs particulièrement attractifs.

Six villes algériennes concernées par la promotion

La promotion concerne six destinations algériennes : Alger, Oran, Tlemcen, Constantine, Béjaïa et Sétif. Ces villes sont accessibles depuis trois aéroports français, à savoir Bordeaux, Marseille et Lyon.

Dans le détail, Volotea propose des vols Bordeaux — Alger et Bordeaux — Oran, ainsi que plusieurs liaisons au départ de Marseille vers Tlemcen, Oran, Constantine et Béjaïa. Depuis Lyon, la promotion s’applique à la ligne Lyon — Sétif. Pour l’ensemble de ces trajets, le prix d’appel affiché est de 41 euros l’aller simple.

À titre d’exemple, un vol Marseille — Tlemcen prévu le 31 décembre 2025 était proposé à ce tarif sur le site de la compagnie au moment de l’annonce, confirmant la réalité de l’offre.

Des tarifs attractifs, mais sous conditions

Volotea précise toutefois que ces prix promotionnels sont soumis à plusieurs conditions générales de vente. Les billets à 41 euros correspondent à des allers simples, taxes incluses, avec un nombre de places limité et sous réserve de disponibilité. Le règlement doit être effectué exclusivement par carte Visa Débit.

La compagnie souligne également que le tarif affiché représente le prix le plus bas disponible pour une date donnée. Il peut donc évoluer rapidement en fonction de la demande et de la période choisie. Autrement dit, le prix de 41 euros constitue un tarif minimum, susceptible d’augmenter à mesure que les sièges promotionnels sont écoulés.

Les réservations sont ouvertes directement sur le site officiel de Volotea, où les tarifs peuvent évoluer en temps réel selon le volume des ventes. Une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui souhaitent voyager à moindre coût vers l’Algérie durant les fêtes.

