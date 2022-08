Voyager vers l’Afrique : Air Algérie annonce la reprise de ses vols

La semaine dernière, le ministère des transports a annoncé un nouveau renforcement du programme de la compagnie nationale aérienne, notamment Air Algérie. En effet, plusieurs ligne ont été renforcées. Et ce, vers plusieurs destinations dans le monde.

Ce renforcement touche principalement quelques pays en Europe, en Afrique, mais aussi le Moyen-Orient et la Tunisie. Par ailleurs, après cette annonce, Air Algérie a fait savoir que le programme des vols vers la Russie a été également renforcé. Notamment vers Moscou.

En revanche, malgré sa forte fréquentation et la demande qui ne fait qu’augmenter. La France n’est pas concernée par ce nouveau renforcement du programme du transporteur aérien national. Une nouvelle qui a suscité le mécontentement des voyageurs algériens, notamment ceux établis dans l’Est français.

Vols vers l’Afrique : Air Algérie reprend ses dessertes

De son côté, Air Algérie a partagé, aujourd’hui, par le biais d’un communiqué rendu public sur sa page officielle. La reprise de ses vols vers les pays Africains. Ainsi, en plus des précédentes destinations dont la desserte est assurée par Air Algérie. Il est maintenant possible de voyager directement vers Dakar, Nouakchott et Niamey. Les vols vers Dakar seront dorénavant au nombre de trois, dans la mesure où un vol supplémentaire a été ajoutée.

Par ailleurs, le transporteur aérien national a fait savoir que les vols vers Abidjan, Bamako et Ouagadougou se sont disponibles qu’à partir du mois de septembre prochain. Et ce à raison d’un vol par semaine pour chacune de ces destinations.

Vols internationaux : 15 nouvelles lignes au programme d’Air Algérie d’ici 2025

La premiere compagnie aérienne nationale vise à augmenter le nombre de ses lignes d’ici 2025. Il s’agit de ce qu’a confirmé son directeur général Benslimane, lors de l’inauguration du premier vol direct entre Alger et Doha.

En effet, en ce laps de temps, Air Algérie prévoit l’ouverture de 15 nouvelles lignes. Et ce, pour atteindre un total de 60 routes vers plusieurs destinations. Notamment, vers l’Afrique, l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Sud. Pour rappel, la ligne Alger – Doha est la 45eme dans le programme de la compagnie aérienne nationale.