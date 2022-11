Voyager vers Alger : Emirates Airlines renforce ses vols depuis Dubaï

Pour retrouver le niveau de trafic aérien, de nombreuses compagnies ont renforcé leurs programmes pour le prochain hiver. C’est le cas de plusieurs transporteurs aériens desservant le territoire national. Dont Emirates Airlines.

Pour rappel, cette dernière dessert l’Algérie à partir de l’aéroport de Dubaï vers celui de Houari Boumediene à Alger. Pour assurer la desserte de cette ligne, Emirates Airlines a précédemment procédé au renforcement de son programme des vols. Actuellement, elle compte six vols par semaine au lieu des cinq proposés durant la précédente saison estivale.

Par ailleurs, avec la levée totale des restrictions de voyage. Et pour répondre à la forte demande enregistrée sur cette ligne, la compagnie émiratie a décidé de rajouter un vol supplémentaire pour son programme.

Vols Alger – Dubaï : Emirates Airlines ajoute une nouvelle liaison à son programme

À peine un mois du renforcement de sa ligne vers Alger, que Emirates vient d’annoncer l’ajout d’une autre liaison à destination de l’aéroport de Houari Boumediene. Avec ce nouveau renforcement, et à partir du 7 décembre prochain. Ce transporteur aérien passe de six à sept vols par semaine, soit une liaison chaque jour. Reprenant ainsi son niveau d’avant pandémie.

Par ailleurs, ce nouveau vol est programmé pour chaque mercredi. Et sera assuré par une Boeing 777-300ER, qui décoléra de l’aéroport d’Alger pour le vol EK758 à 15 h 30 pour arriver à Dubaï à 1h du matin le jour suivant. En revanche, le vol EK757 décollera à partir de Dubaï à 8 h 10 du matin. Et ce, pour atterrir à Alger à 12 h 40.

Pour ceux qui se posent la question, les billets d’Emirates Airlines entre Alger et Dubaï sont proposés au prix de 63 725 dinars algériens. Et ce, pour un aller simple en classe économique. Ce qui représente le plus bas prix de cette compagnie aérienne pour le prochain mois de décembre 2022.