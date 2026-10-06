Voyager sans visa en 2027 : une nouvelle destination accessible aux Algériens

Voyager au Tchad sans visa d’ici le 1er janvier 2027 ? C’est l’engagement ambitieux pris par N’Djamena pour l’ensemble des ressortissants du continent africain. Une décision stratégique qui franchit un nouveau cap concret avec l’installation officielle du comité de pilotage interministériel au cœur de l’aéroport international Hassane Djamous.

Dès le 1er janvier 2027, le Tchad permettra aux ressortissants des 54 pays membres de l’Union africaine d’entrer sur son territoire sans visa. En tant que pays membre de l’UA, l’Algérie bénéficiera directement de cette exemption, facilitant ainsi le déplacement de ses citoyens.

Révélée le 15 juillet 2026 lors du Forum africain de l’eau, cette mesure permettra aux citoyens des pays membres de l’Union africaine de voyager au Tchad sans effectuer de démarches de visa au préalable.

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L’aéroport de N’Djamena peaufine son dispositif d’accueil

Pour orchestrer la fin des visas au 1er janvier 2027, le Tchad passe à l’action. Comme le rapporte Africa24 TV, un comité interministériel vient d’être déployé à l’aéroport d’Hassan Djamous à N’Djamena pour réorganiser les démarches d’accueil et les contrôles aux frontières.

Cette transition sera facilitée par l’écosystème numérique déjà existant. Le pays peut en effet s’appuyer sur la plateforme e-Visa Tchad, déployée en décembre 2024 pour dématérialiser et accélérer les formalités d’entrée des voyageurs.

Depuis sa mise en service, la plateforme e-Visa Tchad connaît un véritable engouement : le volume de demandes traitées a été multiplié par dix, bondissant de moins de 10 à plus de 100 dossiers par jour.

L’entrée en vigueur de l’exemption en 2027 va considérablement simplifier les voyages pour les ressortissants algériens et l’ensemble des citoyens de l’Union africaine. À cette date, les Algériens pourront s’envoler vers le Tchad sans aucune démarche préalable de demande de visa.

Accès libre et sans formalités pour toute l’Afrique dès 2027

Selon l’Indice d’ouverture sur les visas de la Banque africaine de développement (BAD), seuls 28 % des voyages intra-africains se font actuellement sans visa. En faisant le choix de la libre circulation intégrale, le Tchad rejoint le cercle très fermé des quatre pays continentaux pionniers et marque un tournant majeur pour la gestion de ses frontières.

Cette décision dépasse les frontières algériennes : elle bénéficiera aux citoyens des 54 États membres de l’Union africaine, et ce, sans exiger de réciprocité préalable.

Grâce à cette mesure, le Tchad s’impose comme le premier pays de la CEMAC à ouvrir totalement ses frontières à l’ensemble du continent africain sans visa. Une politique historique dont l’entrée en vigueur est actée pour le 1er janvier 2027.

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