Voyager sans visa en été 2026 : ces 5 pays qui accueillent facilement les Algériens

Et si votre prochain voyage vous coûtait 100 euros de moins que prévu ? Entre les formulaires interminables et les frais de visa qui plombent le budget avant même d’avoir décollé, de plus en plus de voyageurs choisissent de s’affranchir de ces barrières. Bonne nouvelle : si vous voyagez avec un passeport algérien, voici 5 destinations incroyables accessibles sans l’obligation d’obtenir un visa au préalable !

Envie de vous évader cet été sans passer par la case visa ? C’est tout à fait possible ! Le passeport algérien vous ouvre les portes de pays magnifiques en toute liberté.

En effet, le document de voyage algérien donne accès à 55 destinations à travers le monde sans visa préalable, que ce soit en accès libre, via un e-visa ou avec un visa délivré à l’arrivée. Parmi ces options, cinq pays se démarquent comme les destinations incontournables à découvrir pour l’été 2026.

Top 5 des destinations accessibles sans visa avec un passeport algérien

Entre gratte-ciels futuristes à Kuala Lumpur et nature sauvage à Langkawi, la Malaisie est un joyau accessible sans visa jusqu’à 90 jours. L’été est la période rêvée pour s’envoler vers les îles de la côte est (Perhentian, Redang) : elles échappent à la mousson et offrent un soleil radieux ainsi que des eaux cristallines idéales pour le snorkeling. Ne manquez pas de goûter à la célèbre street-food de Penang entre deux baignades.

Référence ultime du lagon turquoise et des bungalows sur pilotis, les Maldives accordent un visa gratuit de 30 jours à l’arrivée. Partir en été est le meilleur bon plan portefeuille : si les averses tropicales sont possibles, elles restent brèves, et les prix des hôtels s’effondrent. C’est le moment idéal pour nager avec les raies mantas ou tester des îles locales comme Maafushi pour un séjour plus abordable.

Par ailleurs, la Tunisie reste la valeur sûre indétrônable, accessible sans visa (et même par voie terrestre). Parfaite pour les familles et les groupes d’amis, elle combine l’ambiance festive des stations balnéaires de Hammamet ou Djerba avec des escapades culturelles incontournables, comme les ruines de Carthage ou le village poétique de Sidi Bou Saïd.

Le Kenya et Oman, une aventure ultime entre safari et culture

Idéal pour les amoureux de la vie sauvage, le Kenya requiert simplement une autorisation électronique (eTA) en ligne avant le départ. L’été y est magique : c’est le pic de la Grande Migration des gnous dans le Masai Mara, un spectacle unique au monde pour un safari. Vous pourrez aussi vous détendre sur le sable blanc de Diani Beach ou explorer l’île historique de Lamu.

Enfin, Oman offre une immersion authentique entre citadelles et oasis, avec une exemption de visa pour les séjours de moins de 14 jours (sous conditions d’assurance et de réservation). L’astuce estivale consiste à fuir la chaleur de Mascate pour rejoindre Salalah, au sud : de juin à septembre, le phénomène du « Khareef » y fait chuter le thermomètre à 25°C et métamorphose le désert en un paradis verdoyant.

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