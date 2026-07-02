Voyager sans visa : ce pays asiatique ouvre ses portes aux Algériens, sous conditions

L’Arménie s’ouvre sans visa jusqu’en juillet 2027 ! C’est l’opportunité qui s’offre désormais à certains voyageurs algériens, exemptés de formalités consulaires, pour s’envoler vers Erevan. Mais attention, ce passe-droit temporaire n’est pas automatique : pour en profiter, les passagers concernés devront remplir des critères bien précis.

L’Arménie reconduit pour un an son exemption de visa pour les ressortissants de 111 pays titulaires d’un titre de séjour valide délivré par plusieurs États ou espaces reconnus.

La liste actualisée concerne désormais 111 pays, contre 113 pays cités dans la première liste publiée en janvier dernier.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa pour la Belgique : ce qui change pour les Algériens à partir du 1er juillet 2026

Ces voyageurs algériens exemptés de l’obligation de visa pour l’Arménie

Le ministère arménien des Affaires étrangères a actualisé son dispositif, désormais applicable du 1er juillet 2026 au 1er juillet 2027. Cette nouvelle mesure permet aux ressortissants de 111 pays de voyager en Arménie sans visa, sous réserve de détenir un permis de séjour valide, délivré par certains pays ou espaces reconnus par les autorités de ce pays.

Bonne nouvelle : l’Algérie fait bel et bien partie des 111 nations intégrées à ce programme. Résultat, les voyageurs algériens remplissant les critères requis peuvent passer la frontière arménienne en toute liberté, sans avoir à effectuer la moindre démarche de visa.

Pour rappel, cette exemption avait initialement été annoncée pour la période allant du 1er janvier au 1er juillet 2026. En revanche, elle a donc été prolongée mais avec une liste légèrement resserrée.

Qui peut bénéficier de l’exemption de visa pour l’Arménie ?

Il faut néanmoins préciser que cette mesure ne s’applique pas de manière universelle à tous les citoyens des 111 pays concernés. Pour franchir la frontière arménienne sans visa, le voyageur doit obligatoirement figurer sur la liste du ministère arménien des Affaires étrangères, mais aussi posséder un permis de séjour valide émis par :

les États-Unis ;

un État membre de l’Union européenne ;

un État de l’espace Schengen ;

les Émirats arabes unis ;

Bahreïn ;

le Qatar ;

l’Arabie saoudite ;

le Koweït ;

Oman.

Ce titre de séjour doit être valide au moins six mois à compter de la date d’entrée en Arménie. Par conséquent, les voyageurs éligibles peuvent séjourner dans le pays jusqu’à 180 jours sur une période d’un an.

Les autorités arméniennes insistent sur un point important : le permis de séjour doit être parfaitement vérifiable. Qu’il se présente sous la forme d’une carte plastique ou d’une vignette collée dans le passeport, ce document sera scruté par la police des frontières. Pour être accepté, il doit obligatoirement mentionner — en caractères latins et selon le calendrier grégorien — l’intitulé du titre, l’état civil du voyageur ainsi que ses dates de validité.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa pour l’Espagne : attention, BLS annonce des retards pour les demandes déposées après cette date