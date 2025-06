Voyager sans tracas avec Kaspersky eSIM Store, la nouvelle solution qui simplifie la connectivité

Voyager sans tracas et rester connecté partout dans le monde, c’est désormais possible grâce à Kaspersky eSIM Store, une solution pensée pour répondre aux besoins des voyageurs internationaux, qu’ils soient touristes ou professionnels. Avec un accès instantané à Internet dans plus de 150 pays, cette plateforme propose plus de 2 000 forfaits mobiles abordables, sans les contraintes d’une carte SIM physique.

L’essor des eSIM, ces cartes virtuelles intégrées aux appareils, s’inscrit dans une révolution technologique en marche. D’après la GSMA, la production d’appareils compatibles a été multipliée par dix au cours de ces cinq dernières années.

Et d’ici 2028, une connexion mobile sur deux dans le monde reposera sur cette technologie. Pratique et sécurisée, l’eSIM séduit de plus en plus d’utilisateurs qui souhaitent profiter d’une expérience fluide, sans se soucier du changement de carte SIM à chaque escale.

Avec Kaspersky eSIM Store, optez pour une connectivité sans frontières

Kaspersky eSIM Store s’adapte à cette évolution. La plateforme permet de choisir et d’activer un forfait mobile local dans de nombreuses destinations, à des prix compétitifs et sans frais de roaming. L’utilisateur peut ainsi éviter les files d’attente pour acheter une carte SIM locale, les coûts imprévus liés à l’itinérance, ou encore les dangers des connexions Wi-Fi publiques non sécurisées. En quelques clics, il reste connecté à ses proches, partage ses moments de voyage ou continue ses activités professionnelles sans interruption.

Grâce à une interface intuitive, Kaspersky eSIM Store permet de choisir, acheter, recharger et gérer sa consommation de données mobiles en toute simplicité. L’utilisateur peut programmer l’activation de son forfait à l’avance, afin de bénéficier d’une connexion immédiate dès son arrivée à destination. Il peut sélectionner une couverture par pays, par région ou à l’échelle globale (jusqu’à 122 destinations), avec des forfaits flexibles : à durée déterminée ou sans limite de temps jusqu’à épuisement du volume de données.

La plateforme propose aussi un suivi en temps réel de la consommation, des alertes avant épuisement du crédit ainsi que la possibilité d’utiliser une seule eSIM pour plusieurs pays, avec une installation unique valable à vie. L’ensemble du service est accessible via le site officiel ou l’application mobile disponible sur l’App Store et Google Play. Avant d’utiliser ce service, il suffit de vérifier la compatibilité de son appareil directement sur le site kasperskyesimstore.com ou via l’application mobile dédiée.

Une solution développée en partenariat avec BNESIM Limited

Kaspersky a conçu cette solution en partenariat avec BNESIM Limited, un fournisseur de connectivité internationale reconnu depuis 2017. Cette collaboration assure une couverture fiable, appuyée par une expertise éprouvée dans le domaine de l’eSIM.

« Chez Kaspersky, nous suivons de près les grandes tendances qui transforment notre quotidien numérique. L’eSIM représente une avancée majeure. Elle facilite les déplacements internationaux tout en assurant une connexion permanente, sans les désagréments classiques comme les frais de roaming. Nous avons pensé Kaspersky eSIM Store pour que chaque voyageur, peu importe son profil, puisse rester connecté, simplement et en toute sécurité », explique Mikhail Gerber, Vice-Président Exécutif, Consumer Business chez Kaspersky.

Kaspersky eSIM Store s’intègre parfaitement à l’écosystème numérique proposé par la marque. Il complète des solutions déjà bien établies comme Kaspersky VPN Secure Connection et Kaspersky Premium, pour une expérience numérique complète, libre et sécurisée, quel que soit l’endroit où l’on se trouve.

