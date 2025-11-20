Voyager moins cher ? Air Algérie lance une nouvelle promotion sur ses billets

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, poursuit sa politique commerciale dynamique et lance une nouvelle offre promotionnelle exclusive. Les voyageurs ont désormais l’opportunité de réserver leurs billets d’avion à destination de la Tunisie et de bénéficier de tarifs exceptionnellement attractifs.

Cette initiative vise à encourager les voyages par avion vers la Tunisie, très prisée par la clientèle algérienne, en la rendant plus accessible. Que ce soit pour un court séjour, des affaires ou des retrouvailles familiales, cette promotion de fin de semaine représente le moment idéal pour concrétiser vos projets de voyage.

Nouvelle promotion d’Air Algérie : la Tunisie à portée de main

Air Algérie vient de lancer une nouvelle offre promotionnelle, prouvant que la destination Tunisie n’a jamais été aussi accessible. La compagnie aérienne nationale s’engage ainsi à offrir des tarifs ultra-compétitifs pour faciliter vos déplacements.

Que votre motivation soit de profiter des charmes touristiques de la capitale tunisienne, de concrétiser des opportunités d’affaires, ou simplement de rendre visite à votre famille, cette offre est faite pour vous :

Alger – Tunis : à partir de 26 900 dinars algériens, le prix d’un aller simple, toutes taxes comprises ;

à partir de 26 900 dinars algériens, le prix d’un aller simple, toutes taxes comprises ; Tunis – Alger : le prix d’un billet en aller simple depuis la Tunisie est fixé à partir de 530 dinars tunisiens.

Comment profiter de cette nouvelle promotion d’Air Algérie ?

Cette offre est conçue pour permettre aux clients d’Air Algérie de planifier leur séjour en Tunisie en toute sérénité, couvrant une très longue période de voyage :

La date limite des réservations (période de vente) : vous avez jusqu’au 20 novembre pour acheter votre billet au prix promotionnel ;

vous avez jusqu’au 20 novembre pour acheter votre billet au prix promotionnel ; Dates de voyage et validité du billet : l’offre est valable pour des voyages s’étendant jusqu’au 28 mars 2026.

Il est à noter que ces tarifs promotionnels sont soumis à la disponibilité des places. Compte tenu de l’attractivité de l’offre, il est recommandé de réserver son siège sans tarder.

Les vols depuis Istanbul en promotion

Pour rappel, cette promotion s’inscrit dans la continuité de ses offres pour ce mois de novembre 2025. En effet, Air Algérie a précédemment lancé une promotion sur ses vols directs en aller simple au départ d’Istanbul vers quatre grandes villes algériennes.

Cette promotion permet aux voyageurs, notamment ceux qui planifient leur retour ou un séjour en Algérie, de réaliser d’importantes économies. Les tarifs promotionnels sont fixés à seulement 350 USD (toutes taxes incluses) pour les vols directs reliant Istanbul à Alger, Annaba et Constantine.

La quatrième ville concernée par cette promotion est Oran. Pour cette liaison spécifique, le tarif de départ est fixé à 370 USD toutes taxes incluses pour un aller simple direct Istanbul – Oran. Ces prix, très compétitifs, sont affichés comme suit : Istanbul – Alger, Annaba et Constantine : à partir de 350 USD ; Istanbul – Oran : à partir de 370 USD. Il s’agit d’une occasion idéale pour bénéficier de la commodité d’un vol direct à un prix avantageux.

