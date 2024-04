Voyager léger : Tassilli Airlines dévoile sa nouvelle offre « sans bagages »

En attendant l’offre spéciale famille de la première compagnie aérienne, Air Algérie, les voyageurs algériens pourront réserver leurs billets de voyage, chez Tassilli Airlines, et profiter de sa nouvelle offre permettant de voyager léger à des tarifs réduits.

La filiale du groupe Sonatrach, Tassilli Airlines revient dans un nouveau communiqué pour dévoiler sa nouvelle offre « sans bagages ».

« Moins de bagages, plus d’économies » : voici ce que propose Tassilli Airlines

Il s’agit d’une offre particulièrement intéressante pour les passagers effectuant des courts séjours ou ceux qui voyagent avec peu de bagages. Dans la mesure où le prix des billets sans bagages est généralement plus bas et plus avantageux que le billet standard.

Ainsi, le transporteur aérien invite ses passagers à réserver des, maintenant, leurs billets sans bagages à 19 400 dinars algériens, voire 149 euros, pour un voyage en aller-retour. Une nouvelle offre qui permet de voyager avec moins de bagages et faire plus d’économies.

Dans son communiqué, Tassilli Airlines indique que cette nouvelle offre est disponible sur son site de réservation ou en appelant le 021737 800. Par ailleurs, le nouveau tarif est valable dans la limite des places disponibles et concerne l’ensemble du réseau de la compagnie vers l’international, lit-on dans l’annonce en question.

Pourquoi voyager léger ?

Il s’agit d’une stratégie adoptée aussi par les compagnies aériennes low cost, qui offre de nombreux avantages pour le voyageur. En effet, le fait de se déplacer avec un bagage en cabine, seulement, permet d’éviter tous les tracas liés aux bagages en soute. Notamment, les files d’attente, l’enregistrement des bagages et les frais supplémentaires et des dépenses imprévues liées au bagage en surpoids.

De nombreuses personnes préfèrent voyager léger pour profiter des tarifs réduits des compagnies aériennes, qui sont plus bas que les billets avec un bagage en soute. En plus d’une facilité de transport, voyager léger ouvre les portes vers des destinations plus aventureuses, hors des sentiers battus.

Pour mémoire, Tassilli Airlines n’est pas la seule compagnie aérienne algérienne à opter pour une telle offre. Air Algérie a lancé le tarif sans bagages en octobre 2023, après l’annonce de la modification de sa franchise bagage.

