Voyager léger en avion : voici comment éviter les frais d’excédent de bagages en 2025

Les frais de bagages peuvent rapidement alourdir la facture du voyage. Face à la complexité des règles appliquées par les compagnies aériennes, il est essentiel de maîtriser quelques astuces pour optimiser son budget de voyage en 2025.

Chaque compagnie aérienne applique sa propre politique en matière de poids et de dimensions de ses valises. Pour éviter les mauvaises surprises à l’aéroport, il est important de se renseigner auprès de cette dernière pour connaître ses droits et ses obligations.

Transport de bagages : voici les compagnies aériennes les plus restrictives

Les compagnies aériennes régulières incluent souvent un bagage en cabine, un accessoire et une pièce en soute dans le prix du billet de voyage. Cependant, bien que standardisées, ces règles diffèrent d’une compagnie à une autre.

Chez Air Algérie, par exemple, la compagnie autorise le transport d’un bagage à main de kg en cabine et d’une pièce de 23 kg en soute, alors que chez sa concurrente Air France, le transporteur autorise jusqu’à 12 kg de bagage en cabine et deux pièces de bagages de 23 kg chacune en soute.

De leur côté, les compagnies low cost proposent des tarifs plus bas, mais avec des restrictions plus sévères en matière de transport de bagages. Les frais pour les bagages supplémentaires s’avèrent bien souvent très élevés.

Pour rappel, récemment, Transavia a changé sa politique bagages en cabine. Avec cette compagnie low cost, seuls les petits bagages à main (40x30x20cm) sont autorisés gratuitement en cabine. En revanche, les grands bagages cabine (55x35x25cm) sont désormais payants. Ils doivent peser moins de 10 kg et seront placés en soute. Les prix dépendent de la destination et de la date du vol.

Parmi les compagnies low cost les plus restrictives en matière de bagages, on cite Ryanair, Vueling, Volotea et EasyJet.

Comment éviter les frais supplémentaires ?

Pour éviter de payer des frais supplémentaires, il convient de se conformer à la politique bagage de sa compagnie aérienne. Toutefois, il existe plusieurs astuces pour réduire le poids de ses valises. Avant son départ, il est important de peser et de mesurer ses valises à l’aide d’une balance et d’un mètre ruban, et de prévoir une marge pour éviter les mauvaises surprises à l’aéroport.

Voyager sans surplus de bagages, c’est une véritable science, où chaque kilogramme peut faire la différence, à la fois pour son porte-monnaie ou son confort. D’où l’importance d’optimiser son bagage. Pour ce faire, il convient d’utiliser des sacs sous vide pour gagner de la place, de privilégier les articles et les vêtements multiusages, et d’éviter d’emporter les objets « juste au cas où ».

La dernière astuce consiste à utiliser des articles de toilette en format voyage et d’emporter des contenants rechargeables.

Que faire en cas d’excédent de bagage ?

Si malgré toutes ces précautions, vous ne parvenez pas à vous conformer à la politique de votre compagnie aérienne, voici comment gérer l’excédent de ses affaires à l’aéroport :

Enregistrement en ligne des valises : certaines compagnies aériennes proposent des tarifs référentiels pour les paiements en ligne ;

Possibilité d’une mise à niveau : parfois le prix d’une mise à niveau de classe ou de service est bien inférieur à celui d’un excédent de bagage ;

Possibilité de diviser les bagages dans le cas d’un voyage en groupe.

Pour finir, il est important de se renseigner auprès de sa compagnie aérienne avant de partir en voyage. En effet, les politiques et les règles en matière des bagages peuvent changer et les tarifs appliqués sur les excédents varient d’une destination à une autre et selon les dates du voyage.

