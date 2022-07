Voyager en Tunisie été 2022 : nouvelle mesure en faveur des Algériens

Le président de la république avait annoncé, la semaine dernière, la date officielle de l’ouverture totale des frontières terrestres avec la Tunisie. Une bonne nouvelle pour les touristes algériens, qui comptent passer l’été dans ce pays voisin. En effet, cette ouverture est prévue pour le 15 juillet prochain. Et concernera non seulement les véhicules particuliers, mais aussi les voyageurs.

Par ailleurs, lors de sa visite au poste frontière de Melloula, Taoufik Charfeddine, le ministre de l’intérieur tunisien, a fait part de quelques mesures exceptionnelles qui seront mises en œuvre. Et ce, en faveur des touristes algériens, qui comptent passer l’été en Tunisie.

Des mesures en faveur du touriste algérien véhiculé

Taoufik Charfeddine a déclaré que les touriste algériens véhiculés, présents en Tunisie, ne devront plus s’inquiéter quand à l’infraction du stationnement et ses conséquences. Dans la mesure où, celui-ci a ordonné à ses services de ne plus soumettre les touristes algériens aux différentes retombées qui pénalisent les stationnements interdits. Notamment celles concernant les sabots et les fournières. Selon ce même ministre, les touristes algériens choisissent la Tunisie pour passer leurs meilleurs vacances d’été, et non pas pour se soucier de leurs véhicules et des procédures qui viennent derrière ses formes de pénalisations.

Cependant, les citoyens de ce pays ne sont, visiblement, pas du même avis que leur premier ministre. En effet, ces avantages accordés au touriste algérien ont suscité la polémique sur le territoire tunisiens. Des voix se sont élevées pour dénoncer cette discrimination envers les tunisiens .

Les Algériens en masse cet été en Tunisie

Dans une déclaration aux Echorouk, le syndicat national des agences de voyage a dévoilé le nombre des algériens qui s’apprêtent à passer leurs vacances d’été en Tunisie. En effet, se sont plus d’un millions de touristes, selon le même syndicat.

Cependant, cette même source a fait savoir que les hôtels tunisiens subissent, actuellement un surpeuplement. Autrement dit, ces établissement hôteliers sont réservés à 80%. Une situation qui a provoqué quelques difficultés pour les agences de tourisme. Qui, tentent de dénicher quelques réservations pour les touristes algériens.