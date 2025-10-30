Voyager en train en Algérie : la SNTF annonce deux (2) bonnes nouvelles

Le transport ferroviaire algérien prend un virage résolument moderne ! La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) vient de franchir une étape majeure dans la numérisation de ses services, une avancée qui va simplifier la vie de milliers d’usagers.

C’est officiel : dès ce mercredi 29 octobre 2025, la SNTF a déployé un service de réservation électronique de billets pour l’intégralité de ses lignes longues distances. Fini les longues files d’attente aux guichets pour planifier un grand voyage à travers le pays !

Dans un communiqué publié ce mercredi, la SNTF a confirmé cette bonne nouvelle, qui marque un pas de géant vers l’amélioration du service public.« Vous pouvez désormais réserver en ligne vos billets de voyage sur les lignes longues distances très facilement via le site officiel de la société nationale de transport ferroviaire », a précisé la SNTF.

Cette opération de numérisation s’étend désormais à toutes les destinations éloignées, offrant un confort et une rapidité inédits aux voyageurs.

Il est important de rappeler que ce service de pointe n’arrive pas de nulle part. Il avait été lancé en « phase de test » sur la ligne Alger – Oran – Alger dans les deux sens de circulation. L’expérience s’étant avérée concluante, la SNTF a décidé d’étendre son innovation à l’échelle nationale.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports. L’objectif est clair : moderniser le service public en Algérie, en misant sur la numérisation et l’utilisation des nouvelles technologies.

Réduction sur les billets de train : La SNTF annonce d’importantes offres de groupe !

En parallèle de cette modernisation numérique, la SNTF ne cesse d’améliorer l’attractivité de ses services. Aujourd’hui, l’entreprise a également annoncé d’importantes réductions pour les voyages en groupe à bord de ses trains, encourageant ainsi les voyageurs à profiter de tarifs avantageux.

La SNTF invite les usagers du rail à bénéficier de ces réductions sur les tarifs de groupe réguliers, qui comprennent :

Billet de groupe régulier :

Une réduction de 30% pour tout groupe composé d’au moins 10 personnes .

pour tout groupe composé d’au moins . Applicable pour une distance de 300 km (aller/retour).

(aller/retour). Les enfants âgés de 4 à 12 ans paient la moitié du prix du billet.

Des tarifs spécifiques sont également mis en place pour les événements sportifs et les camps d’été. Ces tarifs s’appliquent aux personnes voyageant dans le cadre d’événements sportifs. Ils bénéficient d’un billet de groupe dans toutes les classes avec des réductions progressives :

30% de réduction pour les groupes d’au moins 10 personnes (ou ayant payé pour ce nombre).

de réduction pour les groupes d’au moins (ou ayant payé pour ce nombre). 40% de réduction pour les groupes d’au moins 31 personnes (ou ayant payé pour ce nombre).

de réduction pour les groupes d’au moins (ou ayant payé pour ce nombre). 50% de réduction pour les groupes d’au moins 61 personnes (ou ayant payé pour ce nombre).

de réduction pour les groupes d’au moins (ou ayant payé pour ce nombre). Les enfants âgés de 4 à 12 ans paient la moitié du prix.

Une offre dédiée pour les camps d’été et les colonies de vacances :

Billet de groupe aller/retour.

Concerne les groupes de plus de 10 personnes dont l’âge est inférieur à 21 ans.

Réduction de 50% sur le prix des billets.

Les enfants âgés de 4 à 12 ans paient la moitié du prix.

Concernant la tarification spécifique aux enfants, la SNTF précise les points suivants :

Les enfants de moins de quatre ans voyagent gratuitement sans droit à un siège.

Les enfants de 4 à 12 ans paient la moitié du prix du billet et ont droit à un siège.

Cette initiative de la SNTF vise à encourager les voyages collectifs et à rendre le transport ferroviaire plus accessible pour les familles, les sportifs et les organisateurs de colonies de vacances.