Voyager en novembre 2023 : Volotea annonce des promotions sur ses vols vers l’Algérie

Cinq compagnies aériennes ont décidé de lancer des promotions en ce mois de novembre 2023. Après Air Algérie, ASL Airlines, Air France et Transavia, C’est le tour de Volotea de baisser les prix de ses billets de voyage à destination de l’Algérie.

En Effet, la première compagnie low cost en Europe, a annoncé des promotions sur plusieurs de ces lignes aériennes desservant le territoire national.

Voyager en Algérie en novembre 2023 : des billets à partir de 45 euros chez Volotea

Sur son site de réservation, la compagnie aérienne affiche des billets à petits prix pour ses vols à destination de l’Algérie. Sur son réseau, elle propose une multitude de destinations à partir de 45 euros. Parmi les routes soumises à cette promotion, les vols Lyon – Sétif, programmés pour le 22 novembre 2023, au même prix.

Par ailleurs, la compagnie low cost propose pour ses clients de réserver des billets au départ de Marseille vers Oran, au prix de 45 euros, notamment pour les voyages programmés pour la période allant du 21 au 30 novembre prochaine.

Chez Volotea, les vols au départ de l’aéroport de Bordeaux vers celui de Houari Boumediene à Alger, sont proposés à partir de 52 euros pour l’aller simple en classe économique. Les vols entre Marseille et Annaba, sont aussi proposés au prix de 45 euros, pour les dates du 21, 25 et 28 novembre 2023.

Le transporteur élu meilleure compagnie low cost pour 2023 affiche aussi, au même prix, les billets de voyage au départ de l’aéroport de Marseille, vers : Bejaia, Constantine et Tlemcen. Par ailleurs, Volotea indique que ces tarifs sont applicables pour les allers simples et comprennent le billet d’avion et un petit sac en cabine. Et l’enregistrement en ligne gratuit. Cependant, les billets de Volotea ne sont pas remboursables et les modifications entrainent des frais supplémentaires.

