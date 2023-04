Voyager en mai 2023 : les billets Alger – New York en promotion chez Air France

Les préparatifs se multiplient pour bien accueillir la saison estivale. Chez les compagnies aériennes, il est grand temps de lancer ces plus belles offres pour séduire davantage de voyageur. Chez Air France, c’est également la période idéale pour faire profiter ses clients de ses promotions.

La compagnie aérienne française dessert plusieurs destinations en Algérie au départ des aéroports français. Par ailleurs, Air France dessert aussi l’Aéroport d’Alger à partir de New York, à raison de plusieurs vols comportant des escales.

À défaut d’un vol direct entre l’Algérie et les USA, les voyageurs algériens et les membres de la diaspora font appel à ces compagnies étrangères pour pouvoir se déplacer entre les deux pays. Et ce, malgré la cherté des prix des billets de voyage.

Voyager en mai 2023 : Air France met en promotion ses allers-retours

Bonne nouvelle pour les passagers algériens qui prévoient de voyager avec Air France, en mai 2023. La compagnie aérienne met en promotion ses billets en aller-retours au départ de l’aéroport d’Alger vers celui de New York aux USA.

En effet, la compagnie aérienne française propose, dans le cadre de son offre en aller-retours, des voyages en aller à partir de 259 euros. Et ce, tout au long du mois de ramadan. Par ailleurs, les vols de retours depuis les USA sont commercialisé au prix de 264 euros. Ce tarif peut atteindre les 300 euros sur certaines dates du mois de mai 2023.

Ainsi, le billet aller-retour chez Air France coute environ 521 euros. C’est le cas par exemple pour un vol aller programmé en date du 23 mai et un retour prévu pour le 13 juin 2023.

Qu’en est-il des prix des vols en aller simple ?

En ce qui concerne les voyages en aller simple, Air France affiche ses billets au prix allant jusqu’à 164 euros en ce mois d’avril 2023. Par ailleurs, ce prix connaitra une baisse pour atteindre les 801 euros au début du mois de mai prochain.

Par ailleurs, Air France prévoit de maintenir ce tarif tout au long du mois de mai. Pour ceux qui se posent la question concernant le mois de juin, les billets d’Air France pour ces destinations sont affichés au prix de 801 euros également.

