Voyager en janvier 2024 : des vols vers l’Algérie à partir de 71 euros chez Air France

Dans un classement publié le mois d’octobre dernier, Lonely Planet classe l’Algérie parmi les destinations à visiter en 2024. Pour pouvoir profiter des vacances inoubliables, qui dit mieux de commencer son année en beauté et de partir en voyage en ce mois de janvier 2024.

Cependant, pour pouvoir profiter pleinement de son séjour, les voyageurs sont à la recherche des bons plans pour voyager à des prix abordables.

Vols Marseille – Alger : voici les bons plans d’Air France pour janvier 2024

Pour ce mois de janvier, la compagnie aérienne française, Air France, a décidé de baisser les prix de ses billets de voyage vers l’Algérie. En effet, sur son site de réservation, elle met en vente ses billets entre Marseille et Alger à moins de 100 euros.

Air France propose à ses passagers, de réserver dès maintenant leurs billets d’avion entre ses destinations et de profiter des réductions du moment. Le transporteur aérien affiche ses vols à partir de 71 euros, notamment, pour ceux programmés en date du 7 janvier 2024.

Par ailleurs, Air France affiche aussi d’autres vols au prix de 77 euros, l’aller simple en classe économique, pour le 5 et 6 janvier 2024.

En plus de cette ligne aérienne, la compagnie française affiche aussi des vols, au départ de Toulouse, vers l’aéroport de Houari Boumediene, au prix de 89 euros. C’est le cas du vol programmé en ce mardi 2 janvier 2024. Quant à la filiale low cost d’Air France KLM, elle propose ses billets de voyage entre Lyon et Alger au prix de 83 euros, tout au long de ce mois de janvier 2024. De quoi compléter l’offre d’Air France et profiter de ces prix réduits pour réserver son voyage vers l’Algérie.

