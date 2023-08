Voyager en Indonésie : voici comment obtenir un visa touristique

Destination hors du temps, l’Indonésie et ses multiples îles ont de quoi séduire ses visiteurs. En effet, ce pays promet un voyage haut en couleur et en émotions. Et ce, grâce à sa terre propice pour l’aventure et le bien-être et à ses paysages somptueux.

De nombreux Algériens optent pour cette destination pour y passer leurs vacances et partager des moments avec un peuple chaleureux et accueillant. Pour ceux qui planifient un voyage vers l’Indonésie, voici comment obtenir son visa touristique.

Comment demander un visa touristique pour l’Indonésie ?

Pour obtenir son visa touristique, les ressortissants algériens désireux de voyager en Indonésie ont le choix entre deux méthodes pour décrocher ce document de voyage. En effet, ces voyageurs peuvent demander leurs visas touristiques en ligne (cliquer ici pour accéder au lien).

Cependant, les personnes qui choisissent cette première méthode doivent répondre à certaines exigences, notamment avoir contact avec une agence de voyages ou un hôtel en Indonésie. Mais aussi présenter une preuve d’un soutien financier, généralement un relevé bancaire, pour son séjour en Indonésie, d’un minimum de 2000 USD.

Par ailleurs, ces voyageurs, pourront également demander leurs visas touristiques pour l’Indonésie, par l’intermédiaire de l’ambassade d’Indonésie en Algérie, qui accordera un visa d’une durée maximum de 60 jours. Pour cela, ces demandeurs doivent présenter les documents suivants :

Remplir le formulaire de demande de visa ;

Le passeport d’une validité d’au moins six mois, avec minimum deux pages vierges ;

Une copie du relevé bancaire avec au moins un solde de 2000 USD ;

Une copie du billet d’avion et de la confirmation de la réservation d’hôtel ;

Deux photos récentes de l’intéressé, de dimension 4×6 cm, avec un fond blanc ;

Paiement des frais de visa qui s’élèvent à 15 500 dinars algériens.

Qu’en est-il des ressortissants étrangers établis en Algérie ?

Par ailleurs, les ressortissants étrangers résidents en Algérie doivent remplir des exigences supplémentaires, en plus de fournir l’ensemble des documents précédemment cités. Notamment, présenter une copie du permis de séjour, mais aussi copie de la carte d’identité.

Il est recommandé pour les ressortissants qui prévoient de voyager vers l’Indonésie de continuer à surveiller le protocole sanitaire dans le pays. Notamment, via l’application « SatuSehat ». Pour plus d’informations, il est aussi conseiller de prendre attache avec la section consulaire à Alger : alger.kbri.protkons@kemlu.go.id.

| À LIRE AUSSI :

>> Canada : le consulat Général d’Algérie à Montréal fait une annonce importante

>> Le Portugal annonce du nouveau concernant les titres de séjour