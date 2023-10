Voyager en Indonésie : du nouveau pour les demandeurs de visa touristique

L’Indonésie fait partie des pays touristiques par excellence. La diversité de ses paysages et la richesse de sa culture attirent de plus en plus de touristes étrangers souhaitant de passer leurs vacances avec un peuple chaleureux et accueillant.

Comme plusieurs pays touristiques, l’Indonésie fait partie des destinations qui exigent un visa touristique pour avoir l’accès son territoire, y compris pour les Algériens.

Demande de visa touristique pour l’Indonésie : nouvelle mise à jour de la procédure

Les autorités indonésiennes ont mis à jour la procédure de demande du visa touristique pour les Algériens. En effet, les voyageurs désireux d’obtenir ce document de voyage sont appelés à demander leurs visas, en ligne, en consultant les services d’immigration de l’Indonésie (cliquer ici). Cette procédure commence par la création d’un compte puis la transmission d’un scan numérique, une photo d’identité et d’un relevé bancaire justifiant le minimum requis de 2000 dollars.

Par ailleurs, les Algériens qui souhaitent voyager en Indonésie pour des fins touristiques, peuvent demander leurs visas par l’intermédiaire de l’ambassade de l’Indonésie à Alger. Ces derniers doivent déposer un dossier complet, comportant le formulaire de demande de visa et le passeport dont la validité est d’au moins six mois.

Voyager en Indonésie : le visa touristique extensible en deux fois

Les ressortissants étrangers, établis en Algérie, qui souhaitent partir en voyage en Indonésie, ces voyageurs doivent fournir leur titre de séjour, en plus des exigences précédentes, dans leur dossier de demande de visa. Dans leur communiqué, les autorités indonésiennes évoquent aussi la durée de validité de ce visa touristique.

En effet, ce document de voyage est extensible pour deux fois. En d’autres termes, 60 jours supplémentaires seront ajoutés à chaque prolongation, soit pour un séjour total de 180 jours. Par ailleurs, les demandeurs de visa doivent formuler leurs demandes au moins une semaine avant la date du départ prévue.

| À LIRE AUSSI :

>> Ce pays lève l’obligation de visa pour les touristes algériens

>> Le Portugal change les conditions d’obtention des Golden visas