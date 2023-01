Voyager en février 2023: Alger-Paris à partir de 31€ chez ASL Airlines

ASL Airlines a récemment mis en vente son nouveau programme pour l’été 2023. Un programme qui compte près de 40 liaisons par semaine à destinations des différents aéroports algériens. Notamment à destination d’Alger, de Bejaia, d’Oran et d’Annaba.

ASL Airlines a également lancé, la semaine dernière, une nouvelle offre. Dans le cadre de cette dernière, elle offre ses frais de service à titre gratuit pour ces vols programmés avant le 31 mars 2023. Par ailleurs, cette compagnie aérienne française vient d’annoncer une nouvelle offre qui concerne seulement une catégorie de ses voyageurs.

ASL Airlines offre des réductions pour ses voyageurs séniors

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, ASL Airlines dévoile sa nouvelle offre qui concerne ses voyageurs séniors. En effet, les passagers âgés de 60 ans et plus, bénéficieront d’une réduction de 20 % sur le prix de leurs billets.

Pour rappel, cette offre s’inscrit dans le cadre des nouveautés proposées par la compagnie aérienne pour son nouveau programme de la saison estivale. Cette réduction de 20% reste non négligeable, et permet à ces voyageurs de faire quelques économies pour leurs budgets voyage. Par ailleurs, ASL Airlines précise, dans son communiqué, que cette offre est valable pour toute l’année.

Vols Alger – Paris : ASL Airlines propose ses billets à partir de 31 euros

Par ailleurs, sur son site de réservation, ASL Airlines affiche ses billets à des prix très attractifs. C’est le cas pour sa ligne qui relie entre l’aéroport de Houari Boumediene à Alger et celui de Paris, en France. Sur cette route, la compagnie française commercialise, pour le restant du mois de janvier, ses allers simples au tarif de 65.97 euros et de 75.97 euros, c’est le cas des vols programmés pour le 26 et le 30 janvier prochains.

Mais ce n’est pas tout. La meilleure offre d’ASL Airlines est réservée pour le mois de février 2023. En effet, sur certaines dates, cette dernière commercialise ses billets en Aller simple au prix de 31,97 euros. Pour profiter de cette offre, les voyageurs doivent réserver leurs vols en date du 9, 10, 16, 17 et 20 février 2023.

ASL Airlines met en vente d’autres billets au départ d’Alger ver Paris au prix de 65 euros pour un aller simple. En revanche, au départ de Paris vers Alger, ces billets sont disponibles à partir de 69 euros.

