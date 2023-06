Voyager en ferry : l’Algérie parmi les destinations les plus chères en 2023

La saison estivale est la période propice pour les voyages et la découverte de nouveaux horizons. Si un bon nombre de voyageurs préfèrent prendre l’avion pour se déplacer d’un pays à un autre, les autres optent pour les voyages par bateau.

Par ailleurs, une récente étude, faite la plateforme de réservation et de comparaison des prix des billets Vivanoda, a fait part des destinations et des lignes maritimes les plus chères en 2023. Mauvaise nouvelle pour les voyageurs qui prévoient de passer les vacances d’été sur le territoire national, l’Algérie compte parmi les destinations les plus chères en 2023. L’étude de Vivanoda est basée sur de nombreux critères, dont : pays de destination, saisonnalité, distance…

Voyager par bateau depuis l’Europe : l’Algérie dans le top 10 des destinations les plus chères en 2023

Pour rejoindre le territoire national depuis l’Europe, plusieurs compagnies maritimes proposent leurs services aux passagers qui voyagent depuis l’Europe. En plus d’Algérie Ferries qui opère des traversées vers la France, l’Italie et l’Espagne, Corsica Linéa dessert, quant à elle, le port de Marseille et celui de Sète.

Depuis l’Espagne, les passagers, désireux de rejoindre l’Algérie, pourront aussi faire appel aux services de Trasméditerranéa, qui propose des dessertes depuis Almeria vers Ghazaouet et Oran. Mais aussi, prendre leur ferry avec Baléaria depuis le port de Valence vers Mostaganem.

En se basant sur l’indice des prix, qui est dans ce cas ce prix moyen par personne pour parcourir 100 Km, Vivanoda a dressé une liste des pays les plus chers pour voyager depuis l’Europe. En tête de ce classement se positionne la Turquie avec un prix moyen de 163.39 euros. Suivi par le Royaume-Uni en 2ᵉ position et le Maroc en 3ᵉ.

Ce classement se poursuit avec Malte en quatrième place, l’Islande en 5ᵉ et l’Italie en 6ᵉ position. Par ailleurs, la septième marche de cette liste est occupée par l’Algérie. Avec, notamment, un prix moyen par personne qui s’élève à 75.93 euros.

Vivanoda a placé le Portugal en 8ᵉ place et l’Espagne en 9ᵉ position de ce top 10. En revanche, la dernière place de ce classement est occupée par la Slovénie.

Qu’en est-il des prix des traversées en ferry ?

En se basant sur les tarifs des ferries sur des liaisons internationales, Vivanoda a effectué une comparaison des prix des traversées depuis les pays d’Europe. Selon les chiffres dévoilés par cette plateforme de réservation, la traversée la plus chère en 2023, dessert la Grèce depuis la Turquie.

En ce qui concerne les voyages en ferry à destination de l’Algérie, la traversée Almeria – Ghazaouet se positionne en 34ᵉ place dans le top 50 des voyages les plus chères en 2023. En revanche, le voyage depuis le port d’Almeria en Espagne vers celui d’Oran se positionne dans la 37ᵉ place de ce classement.

