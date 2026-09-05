Voyager en Europe : les contrôles aux frontières (ESS) changent, voici ce qui attend les voyageurs

À partir de ce dimanche 6 septembre 2026, les voyageurs qui se rendent en Europe devront composer avec un changement important aux frontières. La période de flexibilité accordée aux États membres dans le cadre du système européen d’entrée/sortie (EES) prendra officiellement fin, avec la reprise complète des exigences biométriques aux différents points de passage concernés.

Cette évolution intervient alors que plusieurs acteurs du secteur du voyage alertent depuis plusieurs mois sur les difficultés rencontrées dans certains aéroports européens. Les files d’attente se sont notamment allongées dans plusieurs grands hubs, faisant craindre de nouveaux retards à l’approche de la fin des mesures temporaires d’assouplissement.

Le système d’entrée/sortie de l’Union européenne, connu sous l’acronyme EES, est destiné à moderniser le contrôle des voyageurs ressortissants de pays non membres de l’Union européenne. Son déploiement progressif avait débuté en octobre 2025, avant une mise en fonctionnement complète aux frontières européennes participantes le 10 avril 2026.

Durant l’été, les autorités européennes avaient toutefois prévu une marge de manœuvre afin d’éviter que le dispositif ne provoque des situations de saturation trop importantes. Dans certaines circonstances exceptionnelles, les États membres pouvaient ainsi suspendre temporairement la collecte de certaines données biométriques, notamment les empreintes digitales et la reconnaissance faciale.

Cette possibilité devait permettre aux autorités de faire face à des volumes exceptionnellement élevés de voyageurs et de réduire la pression sur les zones de contrôle lorsque les temps d’attente devenaient excessifs.

Mais cette période transitoire arrive désormais à son terme.

Dès le dimanche 6 septembre, les aéroports et les postes-frontières disposeront donc de moins de possibilités pour alléger temporairement les procédures biométriques lorsque les files d’attente deviennent trop importantes.

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ESS : Pourquoi cette évolution inquiète-t-elle les professionnels du voyage ?

Sur le papier, l’EES doit permettre de renforcer et de moderniser les contrôles aux frontières européennes. Mais son fonctionnement nécessite davantage d’étapes lors du passage des voyageurs concernés.

Cette réalité suscite des inquiétudes chez plusieurs professionnels du secteur, particulièrement à l’approche de périodes de forte affluence.

L’un des principaux problèmes concerne le temps nécessaire pour effectuer les contrôles. Selon les données citées par l’Association internationale du transport aérien (IATA), un contrôle de passeport classique qui pouvait auparavant prendre environ 20 à 25 secondes nécessite désormais près de 90 secondes avec le nouveau système.

Une différence qui peut sembler limitée à l’échelle d’un voyageur, mais qui devient considérable lorsque des milliers de personnes doivent franchir simultanément les contrôles aux frontières.

Les professionnels redoutent ainsi que la fin de la « soupape de sécurité » mise en place durant la période estivale ne provoque une nouvelle hausse des temps d’attente dans les principaux aéroports européens.

Des files d’attente déjà fortement allongées dans plusieurs aéroports

Les inquiétudes du secteur s’appuient notamment sur les difficultés déjà observées durant les derniers mois.

Une étude réalisée par le Financial Times et le cabinet spécialisé dans l’analyse des données de voyage Qsensor a notamment mis en évidence une forte progression des temps d’attente dans plusieurs grands hubs européens.

À l’aéroport de Francfort, le temps d’attente moyen a atteint 120 minutes en juillet 2026, contre 60 minutes au cours du même mois l’année précédente.

La situation s’est également dégradée à Munich, où l’attente est passée à 60 minutes, contre 31 minutes un an auparavant.

À Amsterdam, les temps d’attente maximum ont, eux aussi, fortement progressé, passant de 80 à 120 minutes sur la même période.

Ces chiffres alimentent les craintes d’un retour de longues files aux frontières européennes, particulièrement lors des périodes de forte fréquentation.

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Prolongation des assouplissements : les professionnels s’impliquent

Face à ces difficultés, plusieurs organisations professionnelles demandent aux autorités de maintenir les mesures de flexibilité au-delà du 6 septembre.

Luke Petherbridge, directeur des affaires publiques de l’ABTA, l’organisation professionnelle britannique qui représente les agences de voyages et les voyagistes, estime notamment que le système doit encore évoluer avant que tous les pays participants puissent l’utiliser de manière pleinement opérationnelle et uniforme.

De son côté, l’IATA demande également à l’Union européenne de prolonger la possibilité de suspendre temporairement certaines procédures dans les situations de saturation.

Thomas Reynaert, vice-président principal chargé des affaires extérieures de l’organisation, a estimé qu’une prolongation au-delà du 6 septembre serait nécessaire jusqu’à la fin de la saison hivernale.

L’IATA précise toutefois qu’elle soutient le principe même de l’EES. Ses inquiétudes portent surtout sur les conditions nécessaires à son fonctionnement efficace lors des périodes de forte affluence.

La Commission européenne se veut rassurante

Malgré les inquiétudes exprimées par le secteur, la Commission européenne affiche une position plus rassurante.

Lors d’un point presse organisé le 1er septembre, un porte-parole de la Commission a indiqué que l’EES avait « globalement bien fonctionné » pendant l’été.

Bruxelles reconnaît toutefois que certains ajustements restent nécessaires dans quelques points de passage frontaliers.

La Commission affirme ainsi rester en contact avec les États membres concernés afin de résoudre les difficultés rencontrées et souligne l’existence d’une volonté commune de faire fonctionner le système dans l’ensemble des pays participants.

Cette position contraste avec celle des professionnels du voyage, qui estiment que plusieurs problèmes opérationnels doivent encore être réglés avant la suppression définitive des mesures de flexibilité.

Une nouvelle réalité pour les voyageurs non européens : que faut-il prévoir ?

Dans ce contexte, les voyageurs sont invités à faire preuve de prudence lorsqu’ils organisent leurs déplacements en Europe.

Jurgen Himmelmann, cofondateur et directeur général de Global Work & Travel, conseille notamment aux voyageurs de prévoir davantage de temps pour les trajets comprenant un passage par les contrôles aux frontières européennes.

Il recommande également de ne pas organiser un voyage en se basant uniquement sur le temps de correspondance minimum indiqué par les compagnies aériennes ou les aéroports.

Une correspondance qui paraît suffisante dans des conditions normales peut en effet devenir beaucoup plus serrée si le passage au contrôle des passeports prend une heure supplémentaire.

Le conseil vaut particulièrement pour les voyageurs qui doivent effectuer une correspondance dans l’un des grands hubs européens ou qui transitent par des aéroports susceptibles de connaître une forte affluence.

La mise en œuvre de l’EES marque une transformation importante du passage des frontières européennes pour les ressortissants de pays non membres de l’Union européenne.

Le système repose notamment sur l’enregistrement de données biométriques, dont les empreintes digitales et la reconnaissance faciale. L’objectif affiché est de moderniser les contrôles, d’améliorer le suivi des entrées et sorties et de renforcer la gestion des frontières extérieures européennes.

Mais cette modernisation implique également de nouvelles contraintes opérationnelles.

Le principal défi consiste désormais à faire fonctionner ces nouvelles procédures à grande échelle, notamment pendant les vacances, les week-ends prolongés et les périodes où le nombre de voyageurs augmente fortement.

La capacité des infrastructures, le nombre de bornes disponibles, l’automatisation des contrôles et les effectifs présents aux frontières deviennent donc des éléments essentiels pour éviter la formation de longues files.

ESS : les prochaines semaines seront particulièrement surveillées

La fin des assouplissements le 6 septembre constitue ainsi une nouvelle étape importante dans le déploiement de l’EES.

Les prochaines semaines permettront notamment de mesurer la capacité des différents aéroports et postes-frontières à absorber les flux de voyageurs sans les flexibilités qui avaient permis, durant l’été, de suspendre temporairement certaines opérations biométriques lorsque la situation devenait trop difficile.

Pour les voyageurs, la principale conséquence pourrait être une augmentation du temps nécessaire pour franchir les frontières européennes.

Il sera donc particulièrement important de prendre en compte cette éventualité lors de la planification d’un déplacement, notamment lorsqu’un vol comporte une correspondance ou lorsque plusieurs contrôles doivent être effectués durant le trajet.

L’enjeu sera également de savoir si les investissements dans les bornes libre-service, les systèmes automatisés et les effectifs permettront d’éviter une nouvelle saturation.

L’IATA estime précisément que des systèmes fiables, des bornes libre-service pleinement opérationnelles, des contrôles automatisés et des effectifs suffisants restent indispensables pour permettre au dispositif de fonctionner correctement lors des périodes de pointe.

Ce qu’il faut retenir avant de voyager en Europe

À compter du 6 septembre 2026, les voyageurs doivent donc s’attendre à une application plus stricte et moins flexible du système EES aux frontières européennes participantes.

La fin des dérogations temporaires ne signifie pas nécessairement que tous les voyageurs subiront de longues attentes. Cependant, les données observées dans plusieurs grands aéroports au cours de l’été montrent que le risque de ralentissements reste réel.

Pour limiter les mauvaises surprises, les voyageurs ont tout intérêt à prévoir une marge de temps supplémentaire, en particulier lorsqu’ils doivent passer par un grand aéroport européen ou effectuer une correspondance.

Après plusieurs mois de déploiement progressif, l’Europe entre ainsi dans une nouvelle phase de fonctionnement de son système d’entrée/sortie. Le défi sera désormais de parvenir à concilier le renforcement des contrôles aux frontières avec la fluidité indispensable au transport aérien et aux déplacements internationaux.