Voyager en Europe coûtera plus cher : ce pays augmente ses tarifs de visa

Partir en Suisse va coûter un peu plus cher. Pour rester en phase avec ses voisins de l’espace Schengen, le pays augmente ses frais de visa dès ce printemps. Cette indexation annuelle est déjà appliquée par le réseau consulaire suisse depuis le 27 avril.

Selon la plateforme Visa HQ, la Suisse aligne désormais ses frais de visa sur les standards de l’Union européenne. Cette révision, qui deviendra annuelle, est déjà effective : les ambassades suisses publient les nouveaux tarifs depuis le 27 avril dernier.

Si l’ambassade de Suisse en Algérie affiche encore des tarifs datant du 1ᵉʳ avril, le changement est déjà visible ailleurs. Dans de nombreux pays, les représentations diplomatiques suisses ont mis à jour leurs sites depuis le 27 avril, confirmant l’application des nouveaux tarifs à la hausse.

La Suisse attire les Algériens principalement pour des raisons professionnelles et académiques, portées par la présence de grandes multinationales (santé, agroalimentaire) et la renommée de ses universités. Au-delà des affaires, elle est une destination de choix pour le tourisme de prestige, les soins médicaux de haute qualité et les visites familiales au sein de la communauté établie en Suisse.

Hausse des tarifs des visas Schengen pour la Suisse

Les principales évolutions tarifaires incluent une hausse d’environ 3 % (en francs suisses) pour les visas court séjour adultes, principalement due aux variations de change. En revanche, les frais pour les enfants de 6 à 12 ans demeurent stables, et la gratuité est maintenue pour les proches de ressortissants de l’UE/AELE.

Selon les nouveaux tarifs, le visa de court séjour pour un adulte s’élève désormais à 90 euros (82 CHF). Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, les frais sont fixés à 45 euros, soit l’équivalent de 41 CHF.

Les autorités consulaires précisent que les taxes, payables en monnaie locale, restent acquises à l’administration même en cas de refus ou d’annulation.

Quels sont les tarifs actuels en Algérie ?

Pour l’heure, le site de l’ambassade de Suisse en Algérie affiche encore les tarifs fixés au 1ᵉʳ avril, soit 13 500 DA pour un adulte et 7 000 DA pour un enfant. Toutefois, ces montants ne tiennent pas encore compte de la hausse mondiale annoncée par le réseau diplomatique suisse. Une actualisation de la grille tarifaire appliquée pour les demandeurs algériens est attendue dans les prochains jours pour s’aligner sur les nouveaux barèmes.

Si les tarifs des visas de court séjour pour adultes sont en hausse, la Suisse préserve toutefois la gratuité pour les proches de ressortissants de l’UE et de l’AELE.

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