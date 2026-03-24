Voyager en été : ce pays dévoile de nouveaux visas pour attirer les voyageurs longue durée

Face à une chute brutale de la fréquentation touristique liée aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, le gouvernement maldivien a annoncé une stratégie audacieuse pour diversifier son offre touristique.

L’objectif est clair : inciter les voyageurs à séjourner plus longtemps dans l’archipel grâce à de nouvelles catégories de visas et une ouverture vers de nouveaux segments de marché.

Le secteur touristique des Maldives, pilier central de l’économie locale, subit de plein fouet les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Selon le ministre du Tourisme et de l’Environnement, Thoriq Ibrahim, les arrivées ont chuté de 21 % depuis le début du mois de mars 2026.

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Les Maldives annoncent de nouveaux visas pour contrer la baisse des arrivées

Cette baisse s’explique principalement par la fermeture de certains espaces aériens dans le Golfe, une zone qui constitue le hub de transit majeur pour les voyageurs internationaux se rendant dans l’archipel. Pour compenser ce manque à gagner, le gouvernement souhaite transformer le modèle actuel — souvent basé sur de courts séjours en complexes hôteliers — en favorisant des séjours de longue durée.

Par conséquent, le gouvernement maldivien va introduire des facilités pour prolonger le visa classique de 30 jours délivré à l’arrivée, mais la véritable innovation réside dans la création de deux titres de séjour spécifiques :

Le « Remote Working Visa » (Visa de télétravail) : Destiné aux salariés et entrepreneurs pouvant exercer leur activité à distance, leur permettant de s’installer dans les îles pour plusieurs mois ;

Destiné aux salariés et entrepreneurs pouvant exercer leur activité à distance, leur permettant de s’installer dans les îles pour plusieurs mois ; Le « Content Creator Visa » (Visa pour créateurs de contenu) : Pensé pour les influenceurs, photographes et vidéastes souhaitant utiliser le cadre idyllique des Maldives comme studio de travail à ciel ouvert.

« En attirant des télétravailleurs et des créateurs, nous visons directement à augmenter le taux d’occupation des maisons d’hôtes (guesthouses) situées sur les îles locales, et non plus seulement les grands complexes isolés », a précisé le ministre.

La destination veut diversifier son offre touristique

Le secteur touristique des Maldives traverse une zone de turbulences, marquée par une baisse de la fréquentation de l’ordre de 21 % depuis le début du mois. Cette baisse s’explique par l’instabilité géopolitique au Moyen-Orient, qui a entraîné la fermeture de couloirs aériens stratégiques pour le transit des voyageurs vers l’archipel.

Dans une volonté de diversifier les activités touristiques, les Maldives s’apprêtent à lever l’interdiction de la pêche au harpon, en vigueur depuis quatre décennies. Comme l’a souligné le ministre Thoriq Ibrahim, cette pratique sera désormais autorisée dans un cadre sportif strictement défini.

Simultanément, les Maldives prévoient de diversifier leurs niches touristiques en misant sur la pêche sportive et la plongée technique. La stratégie gouvernementale inclut également des mesures incitatives pour l’accueil de superyachts en location ainsi que des protocoles simplifiés pour l’établissement de missions de recherche scientifique sur le territoire.

Pour les globe-trotteurs algériens, qui bénéficient déjà d’une entrée facilitée sans visa préalable, ces nouvelles dispositions rendent l’archipel plus séduisant que jamais. Cette évolution représente une opportunité en or pour les profils connectés et les professionnels nomades en quête d’un cadre de travail idyllique.

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