Voyager en été à Skikda : meilleurs lieux a visiter et budget à prévoir

Skikda est une très grande wilaya côtière du nord est algérien bordée par Annaba à l’est et par Jijel à l’ouest. Cette ville chargée d’histoire regorge de sites et d’endroits paradisiaques idéaux pour passer ses vacances. C’est d’ailleurs une des raisons principales pour lesquelles la ville attire un nombre important de touristes des quatre coins du pays.

Depuis quelques années, l’antique ville est prise d’assaut chaque été par des centaines de milliers de touristes locaux. En effet, l’histoire très riche de la région, couplée à ses sites naturels à couper le souffle et ses plages paradisiaques, en font une zone touristique par excellence.

Les 5 lieux incontournables à ne pas rater à Skikda

L’apparition des réseaux sociaux, ces dernières années, a beaucoup aidé à la promotion de l’image de la ville. En effet, grâce à internet, beaucoup découvrent la beauté des plages de la région ainsi que les autres trésors cachés qu’elle renferme.

Parmi ces trésors, cinq lieux se distinguent fortement et sont à ne surtout par rater lors de votre séjour à Skikda.

Plage Oued Bibi

C’est une très grande plage au sable doré se situant dans la commune de Tamalous, à Skikda. Cette plage coupée du monde n’a que très récemment été desservie par une route goudronnée. Ce qui fait la particularité de ce lieu, idéal pour les familles, c’est son eau couleur turquoise invitante, sa tranquillité et sa sécurité.

Plage Sofia – Guerbes

Mondialement connu par le bateau échoué qui porte le même nom, la plage Sofia se situe dans la commune de Flifla, à l’est de la wilaya de Skikda.

Cette plage est idéale pour les aventuriers et les amateurs de photographie, Pour vivre pleinement l’expérience, il est conseillé de bien choisir la date à laquelle vous vous y rendez. Préférez les jours de semaine et les périodes hors saison (septembre par exemple) pour éviter la foule et le surplus de monde qui afflue sur cette plage.

Marsa Zitoun

La plage de Marsa Zitoun est située sur la côte de la ville de Kheneg Mayom dans la wilaya de Skikda, et se caractérise par son eau bleu clair et son sable doux, entrecoupée d’un groupe de rochers sombres et entourée de falaises verdoyantes qui donnent ainsi aux yeux un magnifique tableau naturel.

La plage est idéale pour les familles, car ses eaux sont sûres et peu profondes pour la baignade des enfants, et sur toute la longueur de la plage un bon nombre de petits restaurants sont ouverts.



Marina d’or Skikda

Un vaste complexe aquatique, situé dans la petite ville de Flifla. Parfait pour se baigner sans le sable des plages, le complexe aquatique est doté de toutes les commodités pour passer une belle journée. L’entrée y est fixée à 3800 DA.

Plage Khraief

La plage sauvage de Khraief se situe à mi-chemin entre Marsa Zitoun et Oued Zhor. Pour accéder y, il faudra ainsi marcher environ 2 km après le village de Laouinat sur une piste non goudronnée. La plage est composée d’un long récif coupé en deux par un gros rochet venant se poser au milieu.

La zone étant difficile d’accès, vous y trouverez peu de monde même durant les périodes à forte densité des visiteurs. Vous pourrez ainsi gracieusement profiter du calme de la nature et de l’eau de méditerranée.

Quel prix pour se loger confortablement durant son séjour à Skikda ?

Tout dépendra du budget à votre disposition et du confort que vous recherchez. Il existe en effet beaucoup d’hôtels dans la région à des tarifs différents. À partir de 2500 DA la nuitée, vous pourrez ainsi facilement trouver un hôtel ayant les commodités disponibles pour passer un bon séjour. Si vous préférez encore, vous pouvez aussi, pour le même prix, trouver des appartements en studio et des logements pour vacanciers à louer près de la mer et des commodités de vies.