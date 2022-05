Voyager en été 2022 : l’Espagne met fin au pass vaccinal

Avec l’amélioration du contexte sanitaire dans le monde, de plus en plus d’Etats procèdent à l’allègement des mesures de restriction sanitaire établies durant ces deux dernières années. Cette semaine, c’est le tour de l’Espagne d’annoncer ces nouveaux changements.

En effet, le gouvernement espagnol a enfin décidé de permettre l’entrée sur son territoire des ressortissants étrangers non vaccinés contre le Coronavirus, sous réserve que leurs résultats au test de dépistage du virus soient négatifs.

Cette décision a été adoptée par le ministère de l’Intérieur espagnol et est devenue opérationnelle samedi dernier, soit le 21 mai 2022, directement après la publication au Journal officiel de l’État (BOE) du nouvel arrêté portant modification de l’ancien décret concernant les voyages en Espagne dans le contexte de la pandémie de coronavirus, lequel devait rester applicable jusqu’au 15 juin prochain, date à laquelle il a été reporté, il y a seulement une semaine.

Conformément à ce nouvel arrêté, les voyageurs issus de pays hors de l’Union européenne pourront désormais se rendre en Espagne, à la condition de disposer au préalable d’un certificat de vaccination contre le COVID-19, de prouver leur guérison du virus ou encore de présenter un test de dépistage du COVID-19 négatif. En revanche, les enfants ayant moins de 12 ans sont épargnés de toutes sortes de justificatifs.

« Les enfants de moins de 12 ans seront dispensés de présenter tout type de certificat. En outre, les passagers arrivant par voie maritime, ainsi que ceux arrivant dans les aéroports avec un certificat numérique Covid de l’UE ou reconnu comme équivalent par la Commission européenne, ne devront pas remplir le formulaire de contrôle sanitaire SPTH ». ont déclaré les autorités espagnole.

Auparavant, seuls les ressortissants de pays tiers ayant été vaccinés contre le COVID-10 pouvaient entrer en Espagne. Cette nouvelle mesure signifie que les voyageurs en provenance de pays de l’UE et des pays non européens bénéficieront désormais des mêmes conditions d’entrée.

Les voyageurs de l’UE et des pays tiers seront soumis au mêmes conditions

Le ministre espagnol de l’industrie, du commerce et du tourisme, Reyes Maroto, a salué tout particulièrement cette décision. Il a souligné que les passagers des pays tiers seront désormais traités de la même manière que les ceux de l’UE et des autres pays membres de l’espace Schengen (Islande, Lichtenstein, Norvège et Suisse).

« Cette excellente nouvelle, très attendue par le secteur du tourisme, facilitera la venue des touristes hors Europe en cette haute saison, garantissant une mobilité en toute sécurité. L’Espagne est en train de devenir l’une des destinations les plus recherchées au monde, comme le montrent les indicateurs de la demande qui, mois après mois, se rapprochent des niveaux d’avant la pandémie » telle est sa déclaration au site spécialisé SchengenVisaInfo.com.

À ses dires, cet assouplissement des conditions d’entrée sur le territoire espagnol pour les ressortissants de pays tiers contribuera à renforcer encore davantage l’attrait touristique du pays pour l’été 2022. Par ailleurs, depuis le 19 mai dernier, l’Espagne a aussi levé les mesures de contrôle sanitaire pratiquées aux postes frontaliers terrestres avec la France, en vigueur depuis maintenant plus de deux ans.