Voyager en Espagne – été 2024 : Air Algérie reprend le chemin de Valence

La compagnie aérienne nationale a annoncé, précédemment, le renforcement de son programme vers plus de 15 aéroports, pour offrir un large choix à ses voyageurs, pendant la saison estivale 2024. L’Espagne compte parmi les destinations qui ont profité de l’ajout de ces nouveaux vols.

En effet, il y a quelques mois, Air Algérie a fait part de la reprise de ses vols à destination de l’aéroport de Palma. Et ce, avant d’annoncer le renforcement de son programme avec des dessertes au départ d’Oran et d’Alger à destination d’Alicante.

Air Algérie relance ses vols Alger – Valence

En Espagne, le pavillon national dessert aussi Barcelone au départ de l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger, mais aussi depuis l’aéroport d’Ahmed Benbella à Oran. Désormais, Air Algérie compte, en son programme, une nouvelle destination espagnole.

En effet, pour cette saison estivale, Air Algérie a repris ses vols depuis l’aéroport d’Alger vers Valence, en Espagne. En effet, à partir du 14 juillet, la compagnie aérienne nationale desservira ces deux destinations au rythme de trois vols, en aller-retour, par semaine. Ces liaisons seront opérées tous les jeudis, vendredis et dimanches, par un Boeing 737 -600. Ce dernier quittera l’aéroport d’Alger à 16 h 40 pour atterrir en Espagne à 18h 45.

Sur son site de réservation, le transporteur aérien national propose ses billets de voyage entre Alger et Valence à partir de 26 770 dinars algériens, le prix d’un aller simple. Ce tarif donne la possibilité de transporter un bagage de 23 kg en soute, une pièce de 10 kg en cabine et un bagage bébé de 10 kg.

Air Algérie renforce ses liaisons vers l’Europe

En plus de l’Espagne, Air Algérie a, aussi, fait part de l’ajout de nouveaux vols à destination de l’Allemagne et de la Belgique. En effet, pour réussir la saison estivale, le transporteur aérien a tracé une stratégie pour renforcer sa flotte nationale et ouvrir de nouvelles lignes.

Au départ d’Alger vers Bruxelles, Air Algérie a programmé de nouveaux vols pour les dates du 8 et 15 juillet et du 12, 19 et 23 août 2024. Par ailleurs, de nouvelles liaisons, vers Francfort, sont programmées pour le 7, 12, 19 et 26 juillet, mais aussi pour le 16 et 30 août 2024.

À LIRE AUSSI :

>> Classement Skytrax 2024 : Air Algérie rejoint-elle la course des meilleures compagnies ?

>> Déclaration de devises, voyages en Algérie : les mises en garde de la douane