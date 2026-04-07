Voyager en Espagne : cette somme obligatoire à prouver sous peine de refus d’entrée

La Police espagnole a réitéré l’obligation pour les ressortissants hors Union européenne, notamment les Algériens, de justifier de ressources financières suffisantes lors de leur arrivée. Ce contrôle systématique vise à vérifier que chaque visiteur dispose des fonds nécessaires pour couvrir l’intégralité de son séjour sur le territoire.

L’aéroport de Malaga a été récemment le théâtre de plusieurs refus d’entrée, illustrant la rigueur de cette réglementation. Des touristes se sont vu refuser l’accès au sol espagnol faute de pouvoir justifier du seuil minimal de subsistance. Actuellement, le montant minimum à justifier est de 121,10 euros par personne et par jour, avec un minimum de 1 098,90 euros ou son équivalent légal en devise étrangère (à compter du 1er janvier 2026) .

Conformément à l’article 6 du Code frontières Schengen, les autorités sont habilitées à contrôler les capacités financières des visiteurs pour toute la durée de leur voyage. Pour s’y conformer, les voyageurs peuvent présenter des espèces, des relevés de compte, des attestations de plafond bancaire ou une lettre de prise en charge. En complément, un titre de transport retour et une preuve d’hébergement confirmée demeurent obligatoires.

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L’Espagne renforce ses contrôles aux frontières

À l’approche de l’activation complète du système biométrique Entrée/Sortie (EES), prévue pour le 10 avril 2026, les contrôles frontaliers se durcissent. Ce dispositif automatisé vise à harmoniser les formalités aux frontières espagnoles en assurant un suivi rigoureux des flux de voyageurs non européens. Son objectif principal est de garantir le strict respect des durées de séjour et des normes de l’espace Schengen.

Par ailleurs, il est impératif que les passagers préparent l’ensemble de leurs justificatifs avant le débarquement. L’accès au territoire espagnol peut être systématiquement refusé à tout visiteur ne pouvant prouver sa solvabilité financière, une règle qui s’applique avec la même rigueur aux séjours touristiques de courte durée.

Exigences pour les voyages professionnels

Dans le cadre des déplacements d’affaires, il incombe aux entreprises de garantir la conformité du dossier de leurs collaborateurs. Le dossier doit impérativement contenir une lettre d’invitation stipulant la prise en charge des frais, ainsi que des relevés bancaires actualisés. Tout manquement expose le salarié à une expulsion immédiate et à une inscription au fichier biométrique EES, compromettant ainsi toute future mobilité au sein de l’espace Schengen.

Les autorités acceptent les versions numériques des relevés de compte, sous réserve que le nom du propriétaire et le montant disponible soient parfaitement lisibles. Ce dispositif facilite la preuve des ressources financières tout en évitant les risques liés au transport de liquidités.

Une préparation rigoureuse est la clé de la réussite pour les déplacements d’affaires imprévus. Avant tout départ, une vérification minutieuse des lettres d’invitation et de la fraîcheur des justificatifs bancaires des employés est impérative. En anticipant ces formalités, l’entreprise sécurise l’entrée de ses salariés sur le territoire et évite des complications administratives à l’arrivée.

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