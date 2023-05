Voyager en Espagne : Algérie Ferries publie une note importante

Les voyageurs algériens et les membres de la diaspora préparent dès maintenant leurs vacances d’été. Si de nombreuses personnes optent pour les compagnies aériennes pour voyager, d’autres préfèrent les déplacements par bateau.

Dans ce sillage, la compagnie maritime nationale, Algérie Ferries, a publié un nouveau communiqué, dans lequel elle s’adresse à ses voyageurs qui souhaitent se rendre en Espagne, les prochains jours. Notamment, ceux qui voyagent avec leurs animaux domestiques.

Voyager avec son animal de compagnie : Algérie Ferries publie une note importante

Dans un communiqué publié en ce mardi 9 mai 2023, Algérie Ferries s’adresse à ses passagers, qui voyagent avec leurs animaux de compagnies. La compagnie maritime a fait savoir que plusieurs animaux domestiques arrivant au port d’Alicante, en Espagne, ne disposent pas de documents sanitaires minimums exigés dans ce pays.

Et vu que l’Algérie fait partie des pays souffrant du virus de la rage, la compagnie maritime nationale invite ses passagers à respecter les procédures imposées par le système sanitaire européen. À savoir :

Une analyse sérologique réalisée par un organisme reconnu par le ministère européen de la Santé ;

Un vaccin contre la rage mis à jour ;

Marquage grâce à une puce, tatouage ou implant mis à jour ;

Et enfin des documents d’identification valables.

Par ailleurs, Algérie ferries rappelle que ces conditions de voyage pour les animaux domestiques sont obligatoires et ses passagers sont tenus de les respecter. Dans le cas du non-respect de ces mesures, l’animal ne pourra pas entrer sur le sol espagnol et européen en général. Pour rappel, la rage est virus dangereux transmis par la salive d’un animal infecté suite à une morsure, griffure ou après léchage d’une peau lésée, ce virus est également transmissible à l’être humain et inversement.

