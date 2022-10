Voyager en Algérie : un touriste américain casse les préjugés

Malgré son fort potentiel touristique, l’Algérie reste peu ouverte aux touristes étrangers. Cependant, ces derniers temps, de plus en plus de personnes s’intéressent à l’Algérie comme une destination touristiques. Et plusieurs touristes étrangers ont fait de l’Algérie leur sujet pour casser les préjugés.

En effet, lors d’un séjour de quelques jours sur le territoire national, ces derniers s’étonnent de découvrir la beauté des paysages des différentes régions de l’Algérie, mais aussi la convivialité des Algériens. C’est le cas du globe-trotter américain, Chris, du compte « Authentic Traveling », qui a tenté, par le biais d’une vidéo, de casser les préjugés sur l’Algérie.

Un touriste américain sous le charme de l’Algérie

Par le biais d’une vidéo publiée sur son réseau Tiktok, Chris a abordé la question de la sécurité en Algérie. Selon lui, de nombreuses personnes lui ont déconseillé de voyager en Algérie. « tu vas mourir » lui ont dépeint au sujet de son voyage en Algérie.

En revanche, arrivé sur place, l’Américain a été agréablement surpris de la réalité qu’il vient de constater dans ce pays maghrébin, méconnu par les étrangers. » Je ne suis pas mort… personne n’essaie de m’agresser ici ». Devant un beau paysage du Cap Carbon à Bejaia, ce voyageur habitué à faire le tour de plusieurs pays dans le monde, invite ses abonnés à visiter l’Algérie. « C’est magnifique… les gens sont incroyablement gentils… je passe du bon temps ici » a-t-il fait savoir dans la même vidéo.

Les touristes étrangers cassent les préjugés sur l’Algérie

Par ailleurs, Chris n’est pas le seul à évoquer la question de la sécurité en Algérie. Le Youtubeur français Ben N’co. En effet, sur son compte Instagram, Ben a publié un petit rappel de son séjour à Oran, dans lequel il s’est posé la question « est-ce que je me sens en danger en Algérie ? ».

Pour répondre à cette question, Ben N’co a publié une vidéo dans laquelle il passe sa nuit à Oran à l’extérieur. » quand je vais à un endroit, on a toujours tendance à me dire fais attention » écrit le globe-trotter français. « je ne me suis jamais senti en danger en Algérie, peu importe les endroits » poursuit-il.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ben N’co (@ben.nco)

De leur côté, les Algériens, mais aussi la diaspora, se sont lancé dans un défi, de publier leurs plus belles images et vidéos, afin de faire découvrir au monde l’Algérie d’un autre point de vue. C’est le cas de Mehdi Messai, qui a récemment publié une vidéo de 27 secondes pour faire découvrir, aux internautes, la beauté de sa région natale, les Aurès.