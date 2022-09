Voyager en Algérie : un bateau de croisière fait escale à Oran

Ces derniers temps, l’Algérie attire de plus en plus les regards des touristes étrangers. Si certains y voyagent pour gouter à ses spécialités culinaires, d’autres la préfèrent pour savourer la beauté de ses paysages et connaître davantage sur son histoire.

Dans ce même sillage, l’Algérie est même proposée au programme des plus grandes compagnies de croisières. C’est le cas CFC, la compagnie française de croisière, qui compte satisfaire sa clientèle qui demande de nouveaux itinéraires. Et ce, en proposant dans son programme de 2023 des croisières pour visiter les villes côtières d’Algérie.

Cependant, CFC n’est pas la seule compagnie de croisière à penser à l’Algérie comme compagnie touristique. En effet, le lundi 12 septembre dernier, un navire de croisière luxueux avait choisi le port d’Oran pour y faire son escale.

Un bateau de croisière fait escale au port d’Oran

Il s’agit du Navire Silver Cloud, qui transportait à son bord 224 touristes de diverses nationalités. Mesurant, 157 mètre de long avec une capacité totale de 254 voyageurs, Silver Cloud est un bateau transocéanique appartenant à la compagnie spécialisée dans les croisières de luxe, à savoir la Silver Sea Cruises. Ce navire assure cette croisière à partir du port de Séville en Espagne, et à destination du port de La Valette à Malte. Pour offrir le confort nécessaire à ses voyageurs, le Silver Cloud dispose de plusieurs suites avec véranda, de restaurants, de 20 zodiacs et de 10 kayaks, précise la compagnie sur son site officiel.

Le programme de cette croisière inclut plusieurs escales. Notamment au niveau du port d’Oran, qui attire de plus en plus de touristes, y compris ceux transportés à bord du Silver Cloud. Ces touristes quitteront la ville d’Oran aujourd’hui le 13 septembre.

Par ailleurs, une autre croisière est programmée par la même compagnie. Et ce, pour le 17 septembre prochain. Cette croisière fera également deux escales sur le territoire national. Notamment au port d’Alger, mais aussi au niveau du port d’Oran.

Pour rappel, l’escale du Silver Cloud a été massivement diffusée sur les réseaux sociaux. Notamment par la direction du tourisme de la wilaya d’Oran, qui a partagé quelques images de l’arrivée de ses touristes.