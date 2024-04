Voyager en Algérie : l’important rappel de la douane sur la déclaration de devises

À l’approche de l’été et la saison des vacances et des voyages, nombreuses sont les personnes qui se posent des questions sur la somme d’argent autorisée en voyage, depuis et vers le territoire national. Dans ce sillage, la direction générale de la douane revient dans un nouveau communiqué, pour rappeler les principaux seuils à respecter, notamment en matière de la déclaration de devises.

En effet, la douane algérienne invite les futurs voyageurs depuis et vers l’Algérie à respecter les mesures douanières relatives au transport de devises et des objets de valeurs, appliquées au niveau des aéroports, ports et postes frontaliers algériens.

Quelle est la somme autorisée en voyage sans déclaration de la douane ?

Le transfert de devises et de capitaux, lors d’un voyage depuis et vers l’Algérie, est soumis au respect d’une réglementation stricte à prendre en considération. Le non-respect de ces règles, les contrevenants risquent de lourdes peines.

Pour commencer, la douane algérienne rappelle que dans le cas d’une somme de devises inférieure à 1000 euros (5000 euros pour les étrangers), les voyageurs nationaux, résidents ou pas, ne seront pas soumis à l’obligation de déclaration au niveau des services de la douane.

Par ailleurs, la déclaration de devises devient obligatoire dans le cas d’un montant égal ou supérieur à 1000 euros, pour les voyageurs algériens et supérieur ou égale à 5000 euros pour les étrangers. À l’entrée du territoire national, tout voyageur est autorisé à importer des devises sans limitation de montant, sous réserve de répondre à l’obligation de la déclaration douanière.

À la sortie du territoire national, il est autorisé à transporter tout montant en billet de banques étrangères ou en chèque de voyage :

Pour les voyageurs résidents : si la valeur est inférieure ou égale à 7500 euros : obligation d’un avis de débit bancaire ;

obligation d’un avis de débit bancaire ; Pour les voyageurs non résidents : ils sont tenus de présenter auprès des banques nationales un reçu bancaire attestant le change d’une partie ou de la totalité de la somme en devise déclarée à l’entrée du territoire national.

Dans son communiqué, la direction générale de la douane algérienne indique les formulaires de déclaration de devises sont disponibles au niveau des bureaux de douane.

