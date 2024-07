Voyager en Algérie – juillet 2024 : ces vols de Transavia profitent d’une belle promotion

Voyager à petit prix durant la saison estivale se révèle très compliqué. Durant cette période, les compagnies aériennes augmentent leurs tarifs selon le principe de l’offre et de la demande. Et pourtant, il est toujours possible de dénicher des bons plans et de profiter pleinement de ses vacances d’été sans se soucier de ses dépenses.

Chez Transavia, par exemple, la compagnie aérienne séduit les voyageurs algériens avec sa politique à bas prix et propose des billets de voyage à des prix avantageux.

Vols Algérie – France : des billets à partir de 49 euros chez Transavia

Pour vous permettre de dénicher les meilleurs bons plans de Transavia, nous avons effectué une simulation des prix sur son site de réservation. La compagnie low cost affiche des billets de voyage en aller simple, à partir de 50 euros, seulement.

C’est le cas des vols de la compagnie, opéré au départ de l’aéroport d’Alger vers Nantes, programmés entre le 14 et le 23 juillet 2024. En effet, Transavia profite de la saison estivale pour baisser ses tarifs et proposer des voyages en classe économique au prix variant entre 50 et 56 euros.

Mais ce n’est pas tout. Le transporteur aérien affiche des tarifs plus avantageux sur sa ligne reliant entre Alger et Montpellier. En effet, Transavia met en vente ses billets de voyage entre les deux destinations à partir de 49 euros. Ce qui reste intéressant pour voyager durant la saison estivale, notamment à partir de la deuxième moitié de ce mois de juillet 2024.

Lyon, Paris et Strasbourg accessibles à petits prix depuis Alger

Par ailleurs, sur son site de réservation, Transavia affiche des billets de voyage entre Alger et Lyon, au prix de 43 euros. Pour profiter de ce prix, il convient de réserver son voyage en date du 11 et de 12 juillet 2024, mais aussi en date du 18 et 22 juillet.

Le transporteur aux avions blancs et verts, met en promotion, ses billets de voyage au départ de l’aéroport international de Houari Boumediene vers Paris Orly, au prix de 39 euros, seulement. Les voyages de Transavia au départ de la capitale algérienne à destination de Strasbourg sont aussi proposés à prix réduits, notamment à partir de 56 euros, pour ce mois de juillet.

À LIRE AUSSI :

>> Vols Alger – Paris : voici le prix du billet le moins cher de Tassili Airlines

>> Vueling lance une nouvelle promotion – été 2024 : les vols vers l’Algérie concernés