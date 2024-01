Voyager en Algérie : des facilitations pour promouvoir le tourisme saharien

L’Algérie aspire à bâtir une industrie touristique de premier plan. Et ce, grâce à ses immenses atouts touristiques qui séduisent de plus en plus les touristes étrangers de différentes nationalités. Pour ce faire, les autorités algériennes envisagent l’application de nouvelles facilitations pour promouvoir le tourisme saharien et le tourisme en Algérie en général.

Dans ce sillage, un responsable au sein du ministère du tourisme et de l’artisanat, en l’occurrence Nabil Mellouk, a évoqué lors de son intervention dans l’émission « Dhayf Essabah » sur Radio Algérie, a évoqué l’application d’une batterie de mesures à même de faire connaitre le tourisme en Algérie.

Une batterie de mesures pour faciliter le tourisme saharien

Nabil Mellouk a présenté le bilan du développement du secteur touristique en Algérie et a fait état de 861 hôtels sur le territoire national, dont 24 ont lancé leurs activités durant la précédente saison estivale, ce qui a permis d’accueillir plus de 1 million 800 visiteurs.

En parlant des efforts du gouvernement algérien à promouvoir le tourisme saharien, a évoqué une batterie de mesures appliquées pour attirer les touristes. Notamment, faciliter l’octroi du nouveau visa à l’arrivée au niveau des différents postes frontaliers. Dans ce sillage, le même responsable évoque l’octroi de plus de 8200 visas à l’arrivée.

Par ailleurs, dans la suite de ces mesures, Nabil Mellouk a évoqué l’aspect promotionnel, notamment, grâce à l’organisation des voyages au profit des médias et créateurs de contenus et les différents opérateurs activant dans le domaine du tourisme, pour donner plus de visibilité et faire connaitre le produit national.

Ce responsable a également évoqué la participation de l’Algérie à des événements internationaux, dans le but de son ouverture sur de nouveaux marchés et de promouvoir la destination Sud. Mais aussi, pour attirer des investisseurs étrangers, dans ce secteur.

