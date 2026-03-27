Voyager en Algérie : Corsica Linea lance une offre promotionnelle pour ces traversées

La compagnie maritime Corsica Linea propose une série d’offres attractives pour les voyageurs souhaitant transporter leur véhicule vers l’Algérie. Pendant la basse saison, tous ceux qui réservent en salon fauteuils ou sans installation bénéficient d’une remise automatique de 10 % sur le tarif HT du véhicule.

Cette promotion concerne une sélection de traversées au départ de Marseille et de Sète, à destination de plusieurs ports algériens.

Cette initiative s’adresse autant aux voyageurs individuels qu’aux familles. Elle permet de combiner économie et confort, tout en facilitant le transport de véhicules. Les traversées en basse saison offrent l’avantage de voyager à des tarifs réduits tout en évitant l’afflux massif de passagers que l’on observe en haute saison.

La basse saison est souvent le moment idéal pour planifier un voyage vers l’Algérie. En dehors des périodes de forte affluence, les voyageurs profitent de traversées plus calmes et d’un meilleur confort à bord. Corsica Linea a donc sélectionné certaines traversées spécifiques au départ de Marseille et Sète, permettant d’accéder facilement à plusieurs ports algériens.

Cette période permet non seulement de réduire le coût du transport de véhicules, mais aussi de mieux organiser son séjour ou ses déplacements professionnels. Que vous soyez un particulier, un expatrié ou un professionnel, cette remise sur le transport de votre véhicule rend donc les traversées vers l’Algérie plus accessibles et avantageuses.

Comment profiter de l’offre ?

Pour bénéficier de cette promotion, il suffit alors de réserver directement sur le site officiel de Corsica Linea, corsicalinea.com, ou auprès des agences agréées de la compagnie. L’offre est valable pour une période limitée, et la réservation en ligne garantit un accès rapide et sécurisé aux traversées.

En réservant à l’avance, les voyageurs peuvent non seulement profiter de la remise sur le transport de leur véhicule, mais également s’assurer d’avoir une place à bord dans le salon de leur choix. Cette démarche facilite l’organisation de voyages économiques et confortables, en particulier pour ceux qui prévoient des séjours prolongés ou qui transportent des biens précieux.

Linea FID : un programme fidélité qui récompense vos voyages

En parallèle, Corsica Linea a décidé de renforcer son programme de fidélité Linea FID. L’objectif est de remercier ses clients réguliers en augmentant la valeur des récompenses. Désormais, 10 000 points cumulés donnent droit à un bon d’achat de 80 €, contre 40 € auparavant.

Le programme fonctionne très simplement :

Les adhérents cumulent des points à chaque réservation et traversée réalisée.

Les points s’accumulent pour toutes les traversées sur les lignes France – Algérie et France – Tunisie.

Une fois le seuil de 10 000 points atteint, le bon d’achat de 80 € est automatiquement crédité sur le compte client.

Les taux de cumul sont les suivants :

Du 1er septembre au 30 juin : 1 € dépensé = 10 points

Du 1er juillet au 31 août : 1 € dépensé = 5 points

Ainsi, les points acquis ont une durée de validité de 2 ans, et chaque nouveau voyage prolonge cette validité de deux années supplémentaires. Cette mesure permet aux voyageurs fréquents de maximiser leurs économies sur leurs prochaines traversées.

Comment s’inscrire au programme Linea FID ?

L’adhésion au programme est gratuite et ouverte à tous. Les voyageurs peuvent s’inscrire de plusieurs façons :

Via leur espace Mon Compte sur le site Corsica Linea

Par téléphone au moment de la réservation

Dans une agence de voyage agréée Corsica Linea

Une fois inscrits, les membres cumulent automatiquement des points sur chaque réservation effectuée, ce qui leur permet de transformer leurs voyages en bons d’achat à utiliser pour leurs prochaines traversées. Cette initiative encourage les clients à voyager régulièrement tout en bénéficiant d’avantages concrets et immédiats.