Voyager en Algérie: Corsica Linea dévoile une nouvelle offre pour les familles

Le programme estival d’Algérie ferries se fait attendre et les voyageurs algériens s’impatientent. Face à ce retard dans l’annonce du programme de l’été 2023, les passagers algériens se dirigent vers sa concurrente Corsica Linea qui a déjà ouvert les ventes sur son programme estival.

Le programme de Corsica Linea à destination de l’Algérie a été renforcé avec une nouveauté. En plus de la ligne Marseille – Bejaia, elle prévoit d’assurer la desserte du port de Skikda, au départ de celui de Marseille en France. La compagnie corse veut également séduire les voyageurs algériens via ses tarifs.

Profiter de l’Algérie en été avec le tarif familial de Corsica Linea

Pour ses voyageurs à destination de l’Algérie, Corsica Linea propose de profiter se son tarif familial qui permet de voyager à des prix réduits. L’offre de corsica Linea propose de voyager à bord de l’un des navires de la compagnie tout en profitant d’une cabine privative tout confort.

Par ailleurs, les voyageurs qui ont choisi cette offre, pourront bénéficier d’un paiement partiel, si la réservation est effectuée 45 jours avant le départ. Ainsi, ces voyageurs seront appelés à verser 50% de leur montant dans les 48 heures qui suivent la réservation. Cette offre est valable pour les adultes voyageant avec un enfant de 3 à 12 ans.

Pour bénéficier du tarif familial de Corsica Linea, les voyageurs doivent remplir un certain nombre de critères. Notamment, respecter une durée de séjour maximum de 180 jours. Mais aussi un paiement intégral du montant de la réservation dans 24 heures, sauf pour les tarifs partiels et ceux d’au moins 1200 euros/TTC.

Sur son site de réservation, Corsica Linea précise que cette offre ne concerne pas les véhicules à l’exportation. Un tarif supplémentaire sera appliqué à la réservation, si la hauteur du véhicule dépasse 1.90 m. Et ce, à cause de la présence d’une surcharge dans la galerie de la voiture. Un supplément de longueur sera également appliqué si la langueur du véhicule a été modifiée par l’ajout d’un porte-vélo et de bagage.

