Voyager en Algérie : « c’était un privilège de visiter le Hoggar », journaliste londonien

La diversité des paysages en Algérie attire de plus en plus de touristes étrangers qui sont à la recherche de nouveautés pour leurs vacances. En effet, ses montagnes, ses plages et son Sahara font partie des atouts du tourisme authentique dans le pays.

Parmi les personnes qui ont montré leur intérêt de visiter l’Algérie, le journaliste britannique Henri Wismayer. Notamment grâce aux images du Tassili N’ajjer, partagées par Andrew Studer en juillet 2022, décrivant ce magnifique paysage du Sahara algérien comme des morceaux de la planète Mars.

Pour rappel, Henry Wismayer est écrivain et journaliste londonien qui a voyagé dans plus de 100 pays à travers le monde. Et qui a partagé ses expériences de voyage dans des articles rédige au profit de plusieurs prestigieux magazines, dont le Washington Post.

| À LIRE AUSSI : Voyager en Algérie : « où le désert est synonyme de liberté »

Dans un précédent tweet, Henry Wismayer a fait part de sa hâte de se rendre en Algérie, en annonçant la date du départ de séjour dans le pays. En effet, durant un mois d’aventure au Sahara algérien, le voyageur londonien a partagé les plus belles images de son appareil à photo, sur son réseau social, Tweeter.

Turns out these two little specks of light, just visible here above a ridge near Tahifet, #Algeria, are Venus and Jupiter in conjunction.

It makes me inexplicably happy to know this! pic.twitter.com/iCE3iDiGgT

— Henry Wismayer (@henrywismayer) March 18, 2023