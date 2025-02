Voyager en Algérie avec un véhicule : les précisions de la Douane

La direction générale de la Douane a apporté, dans un nouveau communiqué, des précisions sur les procédures douanières applicables sur les voyageurs depuis et vers le territoire national. Et ce, en appelant au respect de la réglementation en vigueur pour éviter toute ambiguïté ou infraction lors des voyages.

Ces clarifications interviennent après que des informations ont fait le tour des réseaux sociaux sur le transport de marchandises sur les lignes maritimes entre l’Algérie et la France.

Mise au point importante de la Douane algérienne

Dans son nouveau communiqué, mis en ligne en date du samedi 22 février 2025, la direction générale de la Douane en Algérie a rappelé que ces procédures ne sont pas nouvelles et sont applicables sur toutes les traversées, qu’elles soient maritimes ou terrestres, depuis et vers le territoire national.

L’objectif est donc de réguler les déplacements des personnes et des biens et le transport de bagages et de lutter contre les infractions relatives au transfert illégal de marchandise.

« À la lumière des informations relayées récemment sur un site électronique concernant la mise en place de nouvelles mesures appliquées par les Douanes algériennes pour l’entrée des véhicules et le transport de bagages sur l’une des lignes maritimes, la DGD tient à clarifier que ces mesures ne sont pas nouvelles, mais qu’il s’agit d’un rappel des procédures en vigueur visant à garantir le respect des lois et règlementations douanières en vigueur afin d’éviter toute ambiguïté ou infraction lors de l’entrée ou de la sortie du territoire national« , lit-on dans le communiqué.

Le gros chargement de marchandises sur les traversées France – Algérie interdit

Ces explications font suite à l’annonce de Corsica Linea en date du 20 février dernier. La compagnie maritime indique que les gros chargements sur les traversées France – Algérie, pratique courante chez les commerçants de cabas, »ne seraient plus autorisés » sur les navires du transporteur.

Par ailleurs, Corsica Linea indique que seuls les véhicules de tourisme non immatriculés en Algérie et effectuant un séjour temporaire dans le pays, peuvent bénéficier d’un titre de passage en douane. Ces règles ont été mises en place pour contrôler le transport de marchandises dans les véhicules, une pratique devenue courante sur les navires desservant l’Algérie.

« Nous rappelons que les fourgons tôlés et vitrés, ainsi que ceux transportant des personnes dont tous les sièges auraient été retirés pour gagner de l’espace, sont interdits dans les deux sens. Par ailleurs, il est également interdit de charger des marchandises et bagages sur le toit des fourgons et véhicules de tourisme, à des fins commerciales« , indique le communiqué de Corsica Linea.

